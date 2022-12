Silné auto, malý... Thunbergová vtipně odpálila chlubícího se influencera

Andrew Tate v úterý publikoval na svém Twitteru příspěvek, v němž zesměšňoval klimatickou aktivistku i její zelenou agendu tím, že ukázal svou rozsáhlou sbírku aut.

Příspěvek doprovázel posměšný vzkaz. „Ahoj, Greto. Mám 33 aut. Moje Bugatti má osmilitrový šestnáctiválcový motor,“ napsal známý influencer. Stejně pokračoval i při popisování svých dvou Ferrari. „A to je jen začátek. Pošli mi svou e-mailovou adresu, abych ti mohl poslat kompletní seznam mé sbírky aut a jejich produkci enormních emisí,“ dodal.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Thunbergová se však s touto provokací vypořádala po svém. Na jeho Tweet odpověděla slovy: „Ano, prosím, poučte mě. Napište mi na smalldickenergy@getalife.com. Adresu e-mailu lze přitom přeložit jako „energie malého ptáka“, což je hanlivé označení pro muže, který svou mužnost dává najevo přílišnou povýšeností a přehnaným sebevědomím.

Greta Thunbergová je švédská aktivistka, která v roce 2018 na protest chodila demonstrovat před švédský parlament. Stávkovala za to, aby politici i veřejnost brali vážně klimatické problémy. Ve stejném roce ji časopis Time zařadil mezi 25 nejvlivnějších teenagerů roku 2018.

Bývalý kickboxer Andrew Tate je podobnými mysogynními výroky proslulý. Již dříve prohlásil, že „ženy patří do domácnosti, neumí řídit a jsou mužským majetkem“. Řekl také, že oběti znásilnění musí „nést odpovědnost“ za tyto útoky. List The Guardian pak v srpnu komentoval jeho úspěchy na sociální síti TikTok, kde Tate prohlásil, že chodí pouze se ženami ve věku 18–19 let, protože se na nich může „podepsat“.

Utřela Putina i Trumpa

Thunbergová je však svými pohotovými a vtipnými odpověďmi dávno známá. Když ruský prezident Vladimir Putin v roce 2019 označil Švédku za „přátelskou, ale špatně informovanou teenagerku“, změnila si odpovídajícím způsobem popis svého profilu. Do popisu si tehdy napsala: „přátelská, ale špatně informovaná teenagerka“, připomíná rakouský list Kurier.

Alec Luhn @ASLuhn Putin: Greta Thunberg is a "kind and sincere" teenager but "poorly informed" about global issues

Greta Thunberg: https://t.co/699ICQkbbu oblíbit odpovědět

Ostré a vtipné reakci neušel v roce 2019 ani tehdejší americký prezident Donald Trump. Ten po řečnění Thunbergové na klimatickém summitu OSN v New Yorku na Twitter napsal, že Greta vypadá „jako velmi šťastná mladá dívka, která se těší na zářnou a krásnou budoucnost“. Thunbergová si v reakci na to opět změnila popis svého profilu.

Když pak Trump v den prezidentských voleb vyzval k zastavení sčítání hlasů kvůli hrozící porážce, Thunbergová mu poradila, aby si odpočinul a pustil si raději s přítelem starý dobrý film. „Donald musí zapracovat na svém problému zvládání vzteku a pak jít s kamarádem na dobrý staromódní film! Klídek Donalde, klídek!“ To samé jí totiž Trump kdysi doporučil s odkazem na to, že by měla lépe zvládat svou emocionalitu.

V britské vědomostní soutěži ji pak v roce 2020 jedna soutěžící změnila jméno na Sharon. Thunbergová si v reakci na tuto událost na svém Twitteru změnila nick právě na Sharon.