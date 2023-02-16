Bohuslav Svoboda
Primátorem hlavního města se stal Bohuslav Svoboda (ODS), který ve funkci nahradil Zdeňka Hřiba (Piráti). Pro Svobodu hlasovalo 50 z 65 zastupitelů. (16. února 2023) | foto: ČTK
Povolební vyjednávání trvala téměř pět měsíců, což je nejdéle v historii České republiky, a provázela jej řada překážek.
Vystudovaný gynekolog a porodník se politicky se poprvé angažoval už v roce 1998, kdy neúspěšně kandidoval do Senátu na Liberecku.
V září 2010 vstoupil do sdružení ODS v Praze 2 a hned záhy, v listopadu 2010, byl zvolen primátorem. V čele pražského magistrátu nahradil 30. listopadu 2010 Pavla Béma. Praze vládl nejprve v koalici s ČSSD a později s TOP 09. Z funkce primátora byl odvolán 23. května 2013 zejména kvůli rozpadu koalice ODS a TOP 09.
V předčasných volbách v říjnu 2013 postoupil z druhého místa na pražské kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny.
Bohuslav Svoboda v minulosti zastával též funkci přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a funkci děkana i proděkana na stejné fakultě. V roce 1992 se stal prvním prezidentem České lékařské komory, které je i spoluzakladatelem. Předtím absolvoval také stáž v Miláně.
Ve volném čase rád lyžuje, hraje tenis a podniká vysokohorskou turistiku.
Předseda dozorčí rady Pražských služeb porušil mlčenlivost, ukázal posudek
Předseda dozorčí rady firmy hlavního města Pražské služby (PSAS) Lukáš Wagenknecht porušil povinnost mlčenlivosti, když bez pověření poskytl interní právní stanovisko společnosti ke kontrole jiným...
Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám
Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...
Pražský okruh nemusí vést v polích tunelem, míní lídr Pirátů Hřib
Šéfem Pirátů se po Ivanu Bartošovi pro následující volební období stal Zdeněk Hřib. Muž, který je zároveň pražským náměstkem pro dopravu, prosazuje vytvoření akceleračních zón pro zrychlení výstavby,...
Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným
Vídeň má 420 tisíc městských bytů a společně s družstvy vlastní 42 % všech bytů ve městě. V Berlíně je 370 tisíc obecních bytů a Varšava spravuje 81 tisíc bytů. Z hlavních měst okolních států...
Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.
Pražský magistrát povede Tomáš Havel, dosud zastupoval odvolaného Kubelku
Novým šéfem pražských úředníků se od srpna stane dosavadní zástupce ředitele magistrátu Tomáš Havel. Uspěl ve výběrovém řízení. V pondělí o tom informoval primátor hlavního města Bohuslav Svoboda...
Praze blackout nehrozí, tvrdil primátor Svoboda. Teď to schytává
Když na konci dubna postihl masivní výpadek proudu Španělsko a Portugalsko, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) napsal, že Praze nic takového nehrozí. Poté, co Česko v pátek zasáhl rozsáhlý...
Start Tour de France zpod orloje? Pražští politici souhlasí, někteří nevidí přínos
Bude start závodu Tour de France zahájen ze Staroměstského náměstí? Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že o to jeho vláda usiluje. Nicméně vše je zatím ve fázi jednání, které povede Národní sportovní...
„Pravidla jsem neviděl.“ Strážníci při akci Koloběžka rozdali přes tisíc pokut
Akce Koloběžka je již tradiční celoměstskou kontrolou v Praze - hlídky městské policie při ní zjišťují, jak koloběžkáři, ale i cyklisté v metropoli dodržují dopravní předpisy. Červnové zjištění...
Pražští policisté dostali nové motorky BMW. Projedou i tam, kde auta ne
V pohotovostní motorizované jednotce pražské policie se nově slouží i na motorkách. Jezdit budou na místa, kam by se hlídka v autě dostávala jen obtížně. Vedení pražské policie zatím pořídilo tři...
Za nezákonné stíhání v kauze opencard vysoudila bývalá radní přes milion
Pražský městský soud přiznal bývalé pražské radní pro informatiku Evě Vorlíčkové dalších 767 tisíc korun za nezákonné stíhání v kauze opencard. Celkem tak získá 1,27 milionu korun. Odvolací senát už...
Praha hledá nového šéfa magistrátu. Nahradí Kubelku, který skončil kvůli aférám
Praha vypsala výběrové řízení na nového ředitele magistrátu hlavního města. Podle primátora Bohuslava Svobody z ODS má mít vysokou profesní i morální integritu. Funkci nyní dočasně zastává Tomáš...
Radlická radiála. Štola není jen obyčejnou dírou v zemi, je to klíčový zdroj informací
Jedna z dopravně nejvytíženějších ulic v Praze, která se z městské ulice proměnila v tradiční výpadovkou směr západ od města, zůstává mezi dopravními stavbami prioritou pražského magistrátu. Radlická...
Vynášel na politika? Elitní detektiv měl poskytnout kompromitující informace
Státní zástupce obžaloval elitního policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle obžaloby vynesl informace o tom, že policie prověřuje majetek a finance bývalého starosty Prahy 3...
Primátor chtěl odvolat ředitele magistrátu Kubelku, ten na schůzku nepřišel
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se v pondělí dopoledne chystal odvolat ředitele magistrátu Martina Kubelku. Ten ale na schůzku ze zdravotních důvodů nedorazil. Odvolání přichází několik...
Praha připravuje odvolání šéfa pražského magistrátu Kubelky, řekl primátor
Vedení Prahy připravuje odvolání šéfa magistrátu Martina Kubelky. Na sociální síti X to v pátek uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Ředitele magistrátu jmenuje a odvolává primátor po předchozím...
Primátor může odvolat šéfa pražského magistrátu Kubelku, ministr to odsouhlasil
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) může odvolat ředitele magistrátu Martina Kubelku. Ministr vnitra Vít Rakušan dnes udělil s tímto krokem potřebný souhlas. Návrh na odvolání Kubelky odeslal...
Primátor Prahy odstavil problematického šéfa magistrátu, než vnitro zváží odvolání
Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka ukončil neschopenku a primátor města Bohuslav Svoboda (ODS) přerušil jeho výkon zaměstnání takzvaně na překážky na straně zaměstnavatele. V tomto režimu...
Primátor Svoboda navrhl ministerstvu vnitra odvolání Kubelky za nedávné kauzy
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) odeslal na ministerstvo vnitra návrh na odvolání ředitele magistrátu Martina Kubelky. Informoval o tom dnes server SeznamZprávy.cz a následně to ČTK potvrdila...
Zvažte odvolání šéfa magistrátu, píše primátor ministrovi vnitra
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) požádal ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o posouzení možnosti odvolání ředitele magistrátu Martina Kubelky. Napsal to v dopise, který Rakušanovi odeslal,...
Praha po 20 letech mění grafiku. Přibude slavnostní zlatá i hravé ilustrace
Grafika hlavního města Prahy po více než dvaceti letech prošla výraznou obměnou. Nově se rozšířila o nápadité ilustrace, piktogramy a také o písmo, které navrhl přední český tvůrce Tomáš Brousil....
Pražský primátor na Staroměstském náměstí tradičně rozléval rybí polévku
Místní, lidé bez domova i turisté si v úterý na Staroměstském náměstí v Praze pochutnali na rybí polévce. Po 11:00 ji společně s dalšími členy vedení města rozléval primátor Bohuslav Svoboda (ODS)....
Svoboda jmenoval nového šéfa městské policie, funkci přebírá dosavadní náměstek
Městskou policii Praha (MPP) bude ode dneška řídit Ludvík Klema, jeho jmenování na dnešním jednání schválili zastupitelé hlavního města. Klema do května působil jako náměstek ředitele, od odchodu...
Statisícové odměny i krádež identity. Pražské politiky čeká bouřlivé jednání
Pražskou politickou scénou od minulého týdne rezonuje hned několik kauz. Přestřelky mezi politiky vyvrcholí dnes na posledním letošním jednání zastupitelstva, kdy se dozajista bude volat po...
Hřib odměnami porušil zákon, měl jednat hned, říká právník. Šéf Pirátů to odmítá
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) čelí problémům kvůli tomu, že několik měsíců neoprávněně pobíral odměnu 56 tisíc korun za členství v představenstvu firmy Pražská energetika Holding...
Lobbista pro školku. Pirátský poradce se rok vydával za pražského místostarostu
Patry pražské politiky otřásl neobvyklý skandál. Místopředseda tamních Pirátů Michal Kočí se více než rok na internetu vydával za místostarostu Tomáše Peka z TOP 09. Případem se začala zabývat...
Ředitel magistrátu nevidí důvod k rezignaci kvůli odměnám. Primátor ho podpořil
Opozice požádala ředitele pražského magistrátu Martina Kubelku, aby opustil funkci. Důvodem jsou nadstandardně vysoké odměny pro jeho bývalou asistentku, která měla jen na odměnách za rok získat 857...
Spojení historie a sportu. Praha chystá krasobruslařské mistrovství světa
Na kalendáři sice stále je rok 2024, pořadatelé pražského mistrovství světa v krasobruslení už ale naplno žijí březnem 2026. To se totiž do České republiky sjede celá krasobruslařská špička čerstvě...
DPP postrádá dohled, utrácení bylo obludné, říká bývalý člen dozorčí rady
Pro zastupitele už před dvěma lety po svém odvolání sepsal obsáhlou analýzu, co všechno v pražském dopravním podniku není v pořádku. Policejní razie z počátku října mu dala za pravdu. Podle Michala...
Svoboda chce nového šéfa dopravního podniku, ten k odstoupení nevidí důvod
Primátor Prahy Bohuslav Svoboda požaduje okamžitou rezignaci všech představitelů pražského dopravního podniku, kteří jsou po pondělní razii obvinění. Do podniku v pondělí kvůli vyšetřování přijeli...
Pod Hřibem a Svobodou se Praha ocitla v klinické smrti, říká zastupitel ANO
Chaos v dopravě, ucpané centrum, průtahy během výstavby metra, absence koncepce parkování v hlavním městě nebo i dlouhodobě neudržitelná situace v bytové politice. To jsou podle opozičního...
Na pražském magistrátu to vře. Politici a úředníci si přehazují vinu
Na pražském magistrátu v posledních týdnech zuří spor mezi politiky a úředníky. Do konfliktu se opakovaně dostává náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel magistrátu Martin Kubelka....
Dítě v Praze sjelo s dodávkou do Vltavy. Z řeky ho zachraňovala matka
Pražští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. Na ostrov Štvanice vyjížděli hasiči i policisté k dodávce, kterou omylem rozpohybovalo malé dítě a sjelo s ní až do Vltavy. Díky rychlému zásahu...
V Praze mizí protipovodňové zábrany, vracejí se lodě. Náplavky zůstávají zavřené
Náplavky v Praze se lidem otevřou, teprve až klesne průtok ve Vltavě na 450 metrů krychlových za sekundu. Ve čtvrtek odpoledne se pohyboval kolem 700 metrů krychlových za sekundu. Zakázána je nadále...
Věkem se blíží Bidenovi. Je to jen číslo, říkají nestoři české politiky
Pochybnosti kolem zdraví amerického prezidenta Joea Bidena a jeho následné odstoupení z kandidatury vyvolaly debaty, zda „nepřesluhují“ i někteří politici v Česku. Ani ti nejstarší, které oslovila MF...
Svoboda jako Biden a dezorientovaný Macinka. Mezi pražskými politiky to opět vře
Doprava v Praze je tradičně tématem, na kterém tamní politici hledají shodu jen složitě. Naposledy došlo k názorovému střetu v úterý, kdy se Petr Macinka z hnutí Motoristé sobě pustil nejen do...