Pražský primátor Bohuslav Svoboda byl zvolen v únoru 2023. Stejnou funkci vykonával už v letech 2010 až 2013. Je spoluzakladatelem České lékařské komory, byl jejím prvním předsedou. V letech 2013 až 2025 byl poslancem.
Primátorem hlavního města se stal Bohuslav Svoboda (ODS), který ve funkci nahradil Zdeňka Hřiba (Piráti). Pro Svobodu hlasovalo 50 z 65 zastupitelů. (16. února 2023)

Hostem Rozstřelu je poslanec za ODS Bohuslav Svoboda.
Povolební vyjednávání trvala téměř pět měsíců, což je nejdéle v historii České republiky, a provázela jej řada překážek.

Vystudovaný gynekolog a porodník se politicky se poprvé angažoval už v roce 1998, kdy neúspěšně kandidoval do Senátu na Liberecku. 

V září 2010 vstoupil do sdružení ODS v Praze 2 a hned záhy, v listopadu 2010, byl zvolen primátorem. V čele pražského magistrátu nahradil 30. listopadu 2010 Pavla Béma. Praze vládl nejprve v koalici s ČSSD a později s TOP 09. Z funkce primátora byl odvolán 23. května 2013 zejména kvůli rozpadu koalice ODS a TOP 09.

V předčasných volbách v říjnu 2013 postoupil z druhého místa na pražské kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny. 

Bohuslav Svoboda v minulosti zastával též funkci přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a funkci děkana i proděkana na stejné fakultě. V roce 1992 se stal prvním prezidentem České lékařské komory, které je i spoluzakladatelem. Předtím absolvoval také stáž v Miláně. 

Ve volném čase rád lyžuje, hraje tenis a podniká vysokohorskou turistiku.

*8. února 1944, Praha

Primátorem hlavního města se stal Bohuslav Svoboda (ODS), který ve funkci...

