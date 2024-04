Dráhy předvedly nové dálkové vlaky ComfortJet. Mají přilákat nové cestující

Na českou železnici dorazí během letoška více nových vlaků než za posledních deset let dohromady. První vlaštovkou jsou dálkové soupravy ComfortJet určené pro linky do Berlína a Hamburku nebo Vídně a Budapešti. Vlaky pro rychlost do 230 kilometrů mají přitáhnout na železnici nové cestující.