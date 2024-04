České dráhy vydělaly téměř čtyři miliardy korun. Tahounem byla osobní doprava

„Do našich vlaků jsme přilákali více než 164 milionů zákazníků, kteří s námi najezdili přes osm miliard kilometrů,“ řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. To představuje zhruba sedmimilionový meziroční přírůstek cestujících, kteří modrými vlaky najezdili v průměru 49 kilometrů na jednu cestu.

Trend návratu cestujících se projevuje po celé období od odeznění covidových restrikcí. Loňský rok ale podle vedení drah znamenal především návrat cestujících do dálkové mezistátní dopravy, který rostl dvouciferným tempem a o desetinu vzrostl i počet pasažérů využívajících první třídu.

Podle Krapince bylo významným momentem i zklidnění cen na trhu energií. Náklady na energie meziročně vzrostly jen mírně z 10,8 miliardy na miliard jedenáct. O tři miliardy na celkových zhruba 30 miliardy vzrostly tržby z osobní dopravy, což se spolu s udržením nebo mírném navýšení osobních nákladů projevilo na vytvoření 623milionového zisku ve srovnání se ztrátou 128 milionů v roce 2022.

Citelně hospodaření skupiny podpořil segment správy majetku. Ten vloni skončil se ziskem 1,98 miliardy korun proti předloňské ztrátě zhruba 240 milionů v roce 2022. „Meziroční zlepšení výsledku hospodaření bylo pozitivně ovlivněno především prodejem majetku (zejména prodej developerského projektu Smíchov). Nárůst výnosů z titulu prodeje majetku proti loňskému roku v segmentu správy majetku činí 1 845 mil. Kč,“ uvedl dopravce ve výroční zprávě.

Nákladní doprava prezentovaná společností ČD Cargo rovněž zaznamenala nárůst ziskovosti ze zhruba 310 milionů korun v roce 2022 na loňských 733 milionů. Růst zisku jde ale na vrub především dceřiných společností podnikajících v sousedních zemích. „Již více než 60 procent našich přeprav je mezinárodních. To znamená že buď vychází, končí, tranzitují nebo vůbec neprocházejí Českou republikou,“ uvedl předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Celkově ale množství přepraveného zboží poklesl. Objem nákladní přepravy poklesl z 64 na 59 milionů tun zboží.

Během loňska vzrostlo i čisté zadlužení společnosti o zhruba pět miliard na 65 miliard korun. Důvodem je podle Krapince snaha o omlazení vozidlového parku, do kterého dopravce vloni investoval 11 miliard korun. Průměrné stáří se tím snížilo ze 34 na 32 let. Do deseti let plánuje firma za nové vlaky utratit kolem 160 miliard korun. Tím by se průměrné stáří modrých vlaků snížilo na 25 let, doplnil Krapinec.

České dráhy jsou jedním z největších tuzemských zaměstnavatelů. Ve skupině, kam kromě zmiňovaných Českých drah a nákladního ČD Cargo spadá například správce optických sítí ČD Telematika nebo Výzkumný ústav železniční, zaměstnávají bezmála 22 tisíc lidí (13 tisíc v Českých drahách) . Těm doprvce kvůli zlepšení hospodaření vyplatil bonusy.

„To nám umožnilo vyplatit mimořádnou odměnu zaměstnancům jako kompenzaci za vysokou inflaci v uplynulém období, jako ocenění kladných výsledků v osobní dopravě a především nám to umožnilo stabilizovat zaměstnaneckou základnu na velmi složitém trhu práce, kde je nedostatek strojvedoucích a obecně uchazečů o technické profese,“ uvedl v úvodu výroční zprávy Krapinec.

Přestože Česko patří v liberalizaci železnice a odstraňování monopolu národního dopravce na železnici k evropským premiantům, si České dráhy udržují největší podíl přeprav. Podle dat ministerstva dopravy celá tuzemská železnice vloni přepravila téměř 185 milionů pasažérů, z čehož na ČD připadá 164 milionů cestujících.