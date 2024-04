RegioJet v Praze otevřel novou lounge, nabízí kafe i zmrzlinu zdarma

„Smysl tohoto prostoru je, aby cesta nebyla cílem, ale aby začala už na nádraží,“ řekl na slavnostním zahájení zakladatel a majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

Cestující mají přístup do salonku šedesát minut před odjezdem vlaku. Dovnitř mohou vstoupit pouze s platnou jízdenkou, brána je pustí dovnitř po načtení čárového kódu. „Lounge je k dispozici všem cestujícím bez ohledu na třídu,“ řekl Jančura. „Pro nás jsou cestující všichni prvotřídní, bez ohledu na to, se kterou ze čtyř tříd cestují,“ doplnil.

Hosté mohou využít k přípravě kávy buď automatický kávovar, nebo pákový pro baristy. Stejně tak je v lounge nachystán samoobslužný zmrzlinovač. K dispozici je cestujícím také denní tisk, voda a toalety. Kapacita salonku je 104 osob.

V rytmu klavírního křídla

Součástí lounge je také klavír s automatickým přehráváním. „Cesta vlakem by měla znovu přinést emocionální zážitek,“ uvedl Patrik Kotas, jeden ze dvou hlavních designérů. „Klavír není jenom něco, co má upoutat kolemjdoucí, ale má to být prvek, který vás vtáhne dovnitř a naladí vás,“ doplnil s tím, že zatím neví, jaký bude repertoár.

Záměr podle něj ale je, aby před odjezdem hlavních linek zazněla hudba typická pro dané území. Před cestou do Budapešti by to mohl být například Montiho čardáš, před cestou cestou vlaku směrem na Ostravu například písně Jaromíra Nohavici. „To je ještě věc budoucnosti. Uvidíme, jak se nám to podaří provozně, organizačně sladit. A jak bude samozřejmě chtít pan majitel,“ uvedl Kotas.

Podle manažera prodejních míst Ondřeje Beneše salonek bude otevřený od pěti hodin ráno do deseti hodin večer, prozatím budou k dispozici dva zaměstnanci. Upozornil také, že jakmile cestující do prostoru vstoupí, jízdenku už nepůjde stornovat. Nyní ji totiž mohou zrušit patnáct minut před odjezdem vlaku.