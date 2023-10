Zvyky lidí se mění. Létání nahrazují vlakem, říká šéf RegioJetu

Reagovat pružně na poptávku lidí ale nejde, když roky jednáte o tom, jaké materiály můžete použít ve vagonech a kde můžete udělat zastávku, říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel strategie RegioJetu Jiří Schmidt.

Zmiňovaný nárůst jde napříč trhem, nebo jsou některé spoje zkrátka úspěšnější?

Cestující se obecně vracejí do veřejné dopravy. Není to ale na všech linkách rovnoměrné. Daleko rychleji se tak děje v mezinárodní dopravě, kde jsou čísla dokonce už téměř na předcovidových hodnotách. Největší nárůsty tak máme na nejdelších linkách mezi Prahou a Vídní a Prahou a Budapeští, byť Budapešť jsme před covidem nejezdili, tedy tam nemáme úplně možnost srovnávat. U těchto relací máme nárůst kolem dvaceti procent. Střed představují linky veřejné závazkové dopravy. Co ale vypadá, že se bude vracet pomaleji, jsou denní dojížďky do zaměstnání na kratší vzdálenosti.