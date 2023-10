Rakouské dráhy sázejí na noční vlaky, apartmá mají i sprchu

Nové vlaky Nightjet jsou nedělitelné soupravy o sedmi vagonech: dva lůžkové, tři lehátkové a dva sedačkové s celkovou kapacitou 254 pasažérů. Jde o vozy řady Viaggio od výrobce Siemens Mobility. Magazín Railway Gazette uvádí, že tyto vozy dostaly inovované podvozky vyvinuté ve spolupráci s technickou univerzitou ve Štýrském Hradci. Mají být o třicet procent lehčí a hlavně tišší, navíc umožňují zvýšit rychlost z 200 na 220 kilometrů za hodinu.

Dvoulůžková apartmá s toaletou i sprchou

Lůžkové vozy mají po deseti dvoulůžkových apartmá, z nichž každé má vlastní sociální vybavení a velký prostor na zavazadla. Lehátkové vozy mají po třech čtyřlůžkových kupé a 26 lůžkách v mini kabinkách. Tyto vozy mají sdílené toalety a sprchu.

Jeden ze sedačkových vozů, řídicí vůz soupravy, má 70 míst. Druhý je nízkopodlažní a má vedle 26 sedaček velké kupé s lůžky pro dva vozíčkáře s doprovodem.

Rakouské dráhy ÖBB nasazují nové Nightjet vozy na trati Vídeň–Hamburk a Innsbruck–Hamburk. Dalšími z celkem 33 objednaných souprav plánují nahradit všechny stávající lůžkové a lehátkové vozy na tratích v Rakousku, Německu, Itálii, Švýcarsku a Nizozemsku.

ÖBB se snaží oživit noční cestování vlakem i tím, že po devíti letech opět otevírá noční linku mezi Berlínem a Paříží; ta doplní noční spojení Vídně s Bruselem, které dopravce otevřel v roce 2021.

Noční vlaky v Česku

Noční cestování rozšiřují také čeští železniční dopravci. České dráhy provozují celkem 21 lůžkových vozů, z toho dvanáct vybavených oddíly s vlastním sociálním zázemím a devět lehátkových. Společně s partnerskými železnicemi nabízejí lůžkové a lehátkové vozy na deseti terasách. V letošní letní sezoně ČD zavedly noční vlaky k Baltskému moři, přidaly další lehátkový vůz na nočním spoji do Budapešti a rozšířily – ze dvou dnů v týdnu na čtyři – nabídku autovlaku z Prahy do Košic.

RegioJet provozuje dvě noční linky, v nichž jsou zařazené lehátkové a lůžkové vozy, a to Praha–Košice a Praha–Přemyšl, to je polské město na hranicích s Ukrajinou. RegioJet tuto linku spustil těsně po vpádu Ruska na Ukrajinu. Tisková mluvčí RegioJetu pro iDNES.cz uvedla, že dopravce plánuje otevřít linku mezi Přemyšlí a německým Hannoverem a také mezi Prahou a Berlínem. Plánuje také prodloužení stávající linky Praha–Košice až do ukrajinského města Čop, které leží na hranicích s Maďarskem a Slovenskem.

Noční vozy a Škodovka

Jedním z největších výrobců lehátkových a lůžkových vozů v Evropě je plzeňská Škodovka. Rakouské dráhy s ní na jaře 2023 uzavřely smlouvu o modernizaci šesti lehátkových vozů s opcí na dalších 28. V létě 2023 pak Škoda Group společně s partnerskou firmou uzavřela kontrakt na dodávku 70 lehátkových a lůžkových vozů s opcí na dalších 300, celkem za až 18 miliard korun. Tendr vypsal italský dopravce Trenitalia, který provozuje noční vlaky podél celé Itálie: z Turína nebo Terstu až do Lecce nebo sicilského Palerma.