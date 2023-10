Areály letos do rozvoje investují přes miliardu korun. Většina skipasů nepodraží

Podle asociace lyžaři neztratil svůj apetit a letos se na české hory chystá 77 procent a stoupá počet těch, kteří chtějí trávit na horách více času, podíl prodloužených víkendů a týdenních pobytů vzrostl o 60 procent.

„Lidé vnímají, že česká horská střediska chtějí nabídnout svým návštěvníkům dokonalé služby. Potvrdil to letošní průzkum, ve kterém z respondentů rozhodnutých jet na hory téměř polovina souhlasí, že technické vybavení je srovnatelné se zahraničím,“ říká prezidentka AHS Kateřina Neumannová.

Lyžařské areály před nadcházející sezonou investovaly více než miliardu korun, nejvíce pak do rozvoje lyžařských drah, služeb i udržitelných technologií. „Významné investice směřovaly nejen do zasněžovacího systému, úspornějších rolb, ale také do akumulačních nádrží, rozšiřuje se také používání moderní technologie SNOWSAT,“ říká ředitel AHS Libor Knot.

Na kvalitnější služby se lze těšit díky novým provozním budovám, investicím do zlepšení zázemí doprovodných služeb nebo rozšíření portfolia služeb. Pokračuje digitalizace systémů, především v oblasti online prodeje skipasů či rezervace vybavení v půjčovnách.

K letošním novinkám na českých horách patří vybudování několika sjezdových drah a dvou lanových drah. Dvě nové sjezdovky vyrostly ve Špindlerově Mlýně, které budou tvořit základ budovaného propojení mezi Sv. Petrem a Medvědínem.

„Sjezdovka má nádherný profil a lyžování na ní bude fantastické, i když letos ještě nebude až dolů. Zhruba v polovině trati se lyžaři napojí na stávající turistickou cestu, kterou jsme upravili tak, aby se všichni z Přehradní sjezdovky pohodlně dostali zpět k dolní stanici lanovky Hromovka. Vznikne tak více než 1 500 metrů dlouhá nová trasa,“ přiblížil novou sjezdovku René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Nejdelší sjezdovou dráhu, která má 3,7 kilometru, letos nabídne také Dolní Morava. Na Bílé v Beskydech se uvádí do provozu nová šestisedačka s vyhříváním a bublinami, které nahradí dosavadní čtyřsedačku, v Orlickém Záhoří v Orlických horách zprovozní čtyřsedačku s délkou 1 400 metrů.

Skipasy na loňských cenách

Podle Neumannové ceny skipasů zůstanou více méně na loňských hodnotách. „Dvě třetiny středisek udržely loňské ceny, větší část zbytku pohnula s cenami nahoru i dolů, přičemž rozdíly se pohybují v řádu jednotek procent od minus čtyř do dvou procent,“ popisuje prezidentka AHS.

I letos však většina skiareálů využívá takzvané plovoucí ceny skipasů a cenové zvýhodnění online nákupů. „Včasný nákup skipasů tak lyžařům ušetří i několik stovek korun a areály tak mohou regulovat také množství lyžařů na sjezdovkách,“ dodává Libor Knot.