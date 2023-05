Konec dieselů na kolejích. Stát vybral první tratě pro vlaky s baterkou

Za rok zvládneme elektrifikovat pouhých 2,8 kilometru železničních tratí, vyhodnotil sebekriticky resort dopravy. Právě převod co možná největšího počtu kilometrů tratí pod dráty je hlavní cesta, kterou se chce Česko zbavit dieselových vlaků, na které EU v současnosti nepohlíží příliš příznivě. Úřad proto vypracoval strategii, jak výstavbu drátů razantně urychlit. Bez rekonstrukcí a bez povolení. První tratě, rychlíkové spojení Zdice–Příbram a Plzeň–Plasy, by se mohly začít předělávat v roce 2025 a o dva roky později by mělo být hotovo.

Poté už by mělo být bateriové vozidlo schopné i s rezervou projet celou trať až do Českých Budějovic. V materiálu je totiž počítáno s délkou trasy, kterou bude muset bateriové vozidlo projet bez napájení, v délce 80 kilometrů.