Více než polovina britských dětí pod třináct let pila alkohol, zjistila studie

Studie WHO se uskutečnila v letech 2021 a 2022, dotazovala se zhruba 280 tisíc dětí ve věku 11,13 a 15 let ze 44 států z celého světa. Kromě zkušeností s alkoholem se výzkumníci ptali na tabákové výrobky, píše britský portál The Guardian.

„Rozšířené užívání škodlivých látek mezi dětmi v evropských státech představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. Lidský mozek se vyvíjí i po dvacátém roku věku. Měli bychom dospívající více chránit před účinky a dopady toxických a dalších nebezpečných výrobků. Bohužel i dnes jsou děti stále vystavené cílenému online marketingu,“ říká k problematice regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge.

Podle analýzy mají zkušenosti s návykovými látkami především mladé dívky, které kouří i pijí více než chlapci. Zvláště oblíbené jsou mezi mladými Brity elektronické cigarety, a to i více než v případě třeba Francie či Německa. Zkušenosti s vapováním během posledních třiceti dnů potvrdilo zhruba 30 procent britských dívek a 17 procent chlapců do 15 let.

„Pozorujeme vysokou míru předčasného kouření i pití alkoholu. Každopádně nyní opravdu nevím, proč Anglie v tomto ohledu všechny ostatní státy předběhla. Je to však problém, na který se musíme podívat a řešit jej,“ komentuje situaci Jo Inchleyová, která působí na univerzitě v Glasgowě. V žebříčku evropských zemí Velkou Británii následuje Bulharsko, Moldavsko, hned za ním figuruje Česko, na dalších pozicích je Rumunsko, Maďarsko a Arménie.

Výsledky studie však znepokojují i další experty. „Čím dříve dítě pije, tím je vyšší pravděpodobnost, že se u něj v pozdějším věku projeví problémy s alkoholem,“ potvrzuje expertka Katherine Severiová.

Britská vláda zasahuje

Studii se chce v dalších dnech věnovat i britská vláda. Už před pár týdny tamní politici uvedli, že v rámci celoostrovní snahy chtějí omezit vapování rozšířené zvláště mezi mladými lidmi. Proto se v zemi v poslední době hovoří také o úplném zákazu e-cigaret na jedno použití. Britští ministři se rovněž snaží snížit atraktivitu vapingu mezi dětmi omezením sladkých či ovocných příchutí, zavedením strohých obalů či snížením viditelnosti tohoto zboží v obchodech.

Očekává se, že změny vstoupí v platnost koncem tohoto roku případně začátkem roku 2025. Jeden z tamních návrhů zákona zároveň mimo jiné počítá také s tím, že by si od roku 2027 nemohli ve Velké Británii zakoupit cigarety lidé mladší 18 let. Tedy lidé, kteří se narodili před rokem 2009.

„Zdravotní doporučení jsou jasná: kouření, vaping a pití alkoholu nezletilými mohou být pro vývoj mladých lidí škodlivé. I proto tu dlouhodobě máme stanovená věková omezení. Jako vláda vytváříme první nekuřáckou generaci ve Spojeném království,“ uzavírá pro The Guardian mluvčí britské vlády.