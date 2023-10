Cesty vlakem zkomplikují s novým jízdním řádem hlavně drhnoucí přestupy

Patrně největší zásah do zaběhnutého řádu čeká od desátého prosince trasu mezi Prahou a Berounem. z něhož nově na pražské hlavní nádraží dorazí jen polovina vlaků. Vypadnou vložené vlaky přijíždějící z Řevnic, které budou končit už na smíchovském nádraží.

„Důvodem změn na trati Praha–Beroun je stav mostu na Výtoni. Jak jsme počátkem roku avizovali, v době platnosti nového jízdního řádu bude smět být pojížděn pouze jedním vlakem a klesne i povolená rychlost, což výrazně sníží jeho kapacitu,“ potvrdil MF DNES mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Léta odkládané vyřešení problému úzkého hrdla v podobě železničního mostu přes Vltavu si vyžádá i další změny řádu. Kvůli snížené rychlosti se prodlouží dojezdové časy některých vlaků, takže nestihnou na hlavním nádraží přípoje, které dosud stíhaly.

Příkladem může být rychlík z Karlových Varů a Plzně, který nyní na hlavní nádraží přijíždí v 9.17. Od prosince však bude přijíždět o čtyři minuty později, což přeruší přestupní vazby na rychlíky ve směru na Tábor a na Tanvald.

Berounskou trať postihne ještě jedna velká změna, upozornil Gavenda. Devět měsíců z následujícího roku se bude opravovat úsek mezi Karlštejnem a Berounem, kvůli čemuž se nyní připravuje výlukový jízdní řád.

Přerušené vazby v Kolíně

Ztráta přípoje bývá obvykle mnohem větší problém v malé stanici než na vytíženém uzlu, jako je hlavní nádraží. Tam se cestující dočká dalšího vlaku do pár desítek minut. Několikaminutový posun ranního spoje z Ledečka do Kolína však pasažérovi nabourá celou cestu. Nyní vlak přijíždí v 9.13, takže člověk nemůže stihnout přestup na rychlík na Ústí nad Labem, a přichází tak o pohodlné spojení do Poděbrad či Nymburka. V novém řádu navíc vlak dorazí až v 9.16, takže cestujícímu ujede i osobní vlak mířící na pražské Masarykovo nádraží.

„Tento drobný časový posun poloh vlaků na trati Kolín–Ledečko vychází ze změny technologie v ŽST Ledečko vyvolané aplikováním změny dopravních předpisů Správy železnic,“ uvedl mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka. Nově totiž vlak musí více zpomalit při vjíždění do stanice, která není plně peronizovaná a kde stojí jiný vlak s přepravou cestujících. A to v případě, kdy vjíždí na kolej, která leží mezi takovým vlakem a staniční budovou, jak vysvětlil Buchetka.

Dopravce sice na změnu pravidel upozornil organizátora středočeské dopravy, ne ale dostatečně předem, aby mohl v návrhu jízdního řádu situaci ovlivnit, dodal mluvčí.

Další přerušenou vazbou v Kolíně je dopolední spoj z Pardubic, který přijede v 10:15, přičemž v 10:18 odjíždí osobní vlak na Prahu. Tento přípoj ale není garantován. Objednatelé dopravy podle Správy železnic jako přípoj preferují rychlejší spojení s Prahou, ovšem bez obsluhy zastávek po trati (rychlík linky R18 odjíždí v 10:23).

„Pokud by to bylo požadavkem, zkonstruovat přípojové vazby mezi linkami S10 a S1 by technicky šlo, nicméně cenou za to by bylo prodloužení cestovní doby několika rychlíků až o pět minut,“ uvedl Gavenda.

Sladění jízdního řádu tak, aby železnice plnila síťový charakter a mohla být náhradou individuální automobilové dopravy, není jednoduché. Vyskytují se ale i případy, kdy se spojení přeruší nikoli kvůli technické náročnosti, nýbrž kvůli neochotě sousedních krajů se domluvit. Vlaky z Tábora do Benešova byly například nově v dopoledních hodinách zrušeny a místo nich přetrval jen pahýl původního spoje jezdící mezi Voticemi a Olbramovicemi. Ten sice má napojení na nadregionální rychlíkovou dopravu do Benešova a Prahy, použitelné spojení obsluhující okolní obce ale chybí. Vlak z Votic dorazí do Olbramovic v 9.16. Vlak ze Sedlčan do Benešova ale odjíždí šest minut předtím a další spojení jede až po jedenácté hodině.

Mezi cestujícími stále přetrvává pocit, že téměř celou železnici obstarávají České dráhy. Fakticky ale osobní dopravu objednávají kraje, rychlíky objednává stát a jejich požadavky musí sladit Správa železnic, která má na starosti tuzemské koleje. Přitom právě na hranicích krajů nebo při styku osobních vlaků a rychlíků vznikají největší třecí plochy, které v tuzemsku nedokáže žádná autorita uhladit. Opakovaně se proto ozývají hlasy, že by se rozhodování o jízdním řádu mělo vrátit na jednotnou úroveň, což ale odmítají krajští představitelé.

Kompromisním návrhem by bylo vytvoření koordinátora dopravy. Takového arbitra navrhuje dopravní resort ve své tři roky staré koncepci veřejné dopravy.