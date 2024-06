Past na mobil v ruce. Chorvatské radary řidiče vyfotí a rovnou mu pošlou pokutu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Řidiči cestující v létě na dovolenou do Chorvatska mohou být nemile překvapeni, když jim do Česka přijde pokuta za držení mobilního telefonu za jízdy. Dříve tento přestupek dokumentovali policisté přímo v provozu a řidiče pokutovali ihned, nyní Chorvaté instalují na 111 míst nové radary, které řidiče fotí a dokumentují, že se nevěnují řízení. Že spáchali přestupek, se navíc řidiči dozvědí většinou až se zpožděním, když jim do schránky dorazí pokuta.