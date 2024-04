Stopadesátkou se na dálnicích svezeme až koncem příštího roku. Ve hře je i D1

Ministerstvo dopravy totiž zatím ještě nerozhodlo o tom, kde přesně by taková rychlost mohla být v praxi zavedena. Už od doby, kdy se o této změně jen uvažovalo, což je asi před devíti lety, bylo však jasné, že bude muset jít o bezpečné, moderní a maximálně přehledné úseky dálnic. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) je přesvědčený, že zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic povede k vyšší průjezdnosti a v konečném důsledku i vyšší bezpečnosti.

„Dálnice jsou obecně nejbezpečnější dopravní infrastruktura. Zrychlení některých úseků umožní jejich vyšší průjezdnost, v kombinaci s moderní telematikou to bude mít i pozitivní vliv na bezpečnost dálnice. Dali jsme jasně najevo, že na takových úsecích v případě horších podmínek chceme limit snižovat. Není to tak, že bychom chtěli nechat řidiče jezdit za každých podmínek stopadesátkou. To uvolnění odpovídá technologickému vývoji vozidel a v kombinaci s telematikou nebude znamenat žádná rizika,“ řekl ministr Kupka.

Řada odborníků je ovšem proti tomuto zrychlení. Nejčastěji hovoří o delší brzdné dráze, a faktu, že řada řidičů už dnes jezdí touto rychlostí, s novinkou tak pravděpodobně ještě zrychlí. Podle ministra dopravy se však přístup řidičů, kdy porušují dopravní předpisy, časem bude měnit.

„Záleží nám na tom, aby byly změny veřejností přijaty co nejlépe. Vše, co v tom balíku změn je, má přispět k větší ohleduplnosti a změně chování řidičů v silničním provozu. A není to cesta jen nátlaková. Věřím tomu, že pokud se veřejnosti podaří doručit srozumitelnou normu, že se přístup, kdy se limity nedodržují, bude měnit. Řada dopravních psychologů nám potvrzovala, že zhoršení situace se není třeba obávat,“ popsal Kupka.

Jen na nových dálnicích

V první řadě je potřeba si uvědomit, že toto zvýšení rychlosti bude možné vždy jen v tu chvíli, kdy to dovolí intenzita provozu, počasí a stav dálnice. Takové úseky najdeme podle ministra dopravy na zmodernizované části dálnice D11, například mezi Hradcem Králové a Jaroměří, ve hře jsou části D3, ale také plzeňské D5 či D8 na území Středočeského kraje. Všechny bude resort dopravy konzultovat s policií.

„Abychom to dokázali zajistit všemi nezbytnými kroky, je to konec roku 2025. Pilotní úseky by byly zřejmě na D1 nebo D3,“ doplnil ministr dopravy.

Těmi kroky je myšleno hlavně vybavení dálnice moderním telematickým zařízením, rychlost totiž bude zvyšována dle aktuální situace. Proměnné dopravní značení ji bude umět i snížit, třeba při špatných povětrnostních podmínkách. Řidiči by si tedy na úseky s vyšší povolenou rychlostí neměli zvykat a v žádném případě by neměli jezdit po paměti. Podobný systém zvyšování a snižování rychlosti je běžný třeba v Německu, kde je sice rychlost na některých úsecích neomezená, ale často je kvůli provozu a bezpečnosti snižována.