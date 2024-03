Premiér s ministry přijedou jednat o dopadech dostavby Dukovan na region

Jedním z témat, o nichž se má debatovat, je příprava socioekonomické studie, která má z různých úhlů pohledu mapovat dopad dostavby nového jaderného zdroje na region Dukovan a jejich okolí.

„Dostavba Dukovan je velká příležitost pro Vysočinu. A abychom ji mohli maximálně využít, tak se na ni musíme důkladně připravit i s případnými negativními jevy, které by mohly nastat. Potřebujeme také vědět, co si vezme na svá bedra stát, co ČEZ, co bude zajišťovat kraj,“ řekla k pondělnímu setkání a k otázkám, které by mohly padnout, první náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová (Piráti).

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) má také představit aktuální stav přípravy a financování infrastruktury a návozových tras nadměrných komponentů do Dukovan.

Finální nabídku na stavbu jaderného bloku v Dukovanech podali na konci října tři zájemci. Jedná se o severoamerickou společnost Westinghouse, korejskou KHNP a francouzskou EDF. Vláda už dříve rozhodla, že vyzve KHNP a EDF k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. V další fázi soutěže nebude pokračovat americká společnost Westinghouse.

Předseda vlády Petr Fiala má na Vysočině delší program. Ještě před jednáním v Třebíči navštíví elektrárnu Dukovany, kde má podepsat strategické smlouvy o výstavbě horkovodu do Brna mezi společnostmi Teplárny Brno a ČEZ. Dodávky bezemisního tepla z elektrárny mají snížit závislost města na plynu. Horkovod o délce asi 42 kilometrů má vést mimo zastavěná území obcí a hotový by mohl být v roce 2030.