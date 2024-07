Bez výjimky. Obchvat Budějovic bude zpoplatněný, vzkázal ministr Kupka

Ministr Kupka informaci potvrdil při zahájení prací na D3 u Tábora a následně potvrdil o několik dní později při obdobné akci u Nažidel na Českokrumlovsku. „Ano, je to definitivní. Se zpoplatněním počítáme. V principu rozšiřování dálniční sítě je to nezbytný a obvyklý krok. Platí to tak i v jiných státech,“ konstatoval Kupka.

„Musíme zachovávat jednotná pravidla pro celou Českou republiku. Platí, že kde se zprovozňuje ucelený úsek, tam se spouští i jeho zpoplatnění. Je to i případ Českých Budějovic, kde se prodlouží úsek od Mezna přes Tábor až po Kaplici-nádraží,“ pokračoval ministr.

Nedávná žádost vedení českobudějovické radnice tak pravděpodobně nebude úspěšná. Primátorka krajského města Dagmar Škodová Parmová (ODS) nicméně věří, že ještě je prostor a čas pro další vyjednávání. „Oficiální reakce z ministerstva prozatím nedorazila. Katastr našeho města je malý a našim občanům by určitě pomohlo, kdyby byl obchvat bez poplatku. Budeme o tom chtít dál jednat,“ reagovala primátorka.

Dvacetikilometrový obchvat Budějovic má být hotový a v provozu od prosince letošního roku. Martin Kupka pak se zpoplatněním počítá od 1. ledna 2025.

Uspělo Veselí nad Lužnicí

Radní poslali žádost na ministerstvo dopravy v červnu. Vedení Českých Budějovic má představu, že by se poplatek netýkal úseku D3 od exitu Úsilné (131. kilometr) po exit Roudné (141. kilometr).

„V současné době projíždí doprava přímo středem našeho města. Snažíme se, aby se po zprovoznění dálnice provoz na budějovických silnicích co nejvíce zklidnil. Pokud bude obchvat zpoplatněný jako běžný dálniční úsek, tak máme obavy, že někteří řidiči budou dál jezdit přes město. Právě proto jsme přistoupili k podání žádosti,“ komentoval náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS).

Ministerstvo však má jasno. „Když se někde tvoří ostrovní výstavba, jako třeba v Lubenci na Ústecku na dálnici D6, tak tam se ještě nezpoplatňuje. Jakmile tam dotáhneme dálnici v úseku delším než dvacet kilometrů, tak se za ní bude platit,“ konstatoval Kupka.

Uzavřená věc to není ani pro jihočeského hejtmana a radního Budějovic Martina Kubu (ODS). „Určitě o tom ještě budu s panem ministrem hovořit. Chápu ale, že pokud chce mít stát kvalitní infrastrukturu, je také potřeba ji nějak zaplatit. Pak by ale měl být ten systém a ta pravidla jednotná. Ne, aby někdo výjimku měl a jiný s podobnými podmínkami nikoliv,“ uvedl hejtman.

V minulosti se podařilo výjimku na dálnici D3 vyjednat kolem Veselí nad Lužnicí. Městu na Táborsku se díky tomu vyhnou tisíce aut. Celá jihočeská D3 má být hotová v polovině roku 2027, kvůli průtahům nabrala celá akce už poněkolikáté skluz, tentokrát přes půl roku.