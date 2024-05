Nekupujte stíhačky, dejte peníze na důchody, řekl Fiala z SPD Kupkovi

„Náš zájem od první chvíle je přinést důchodovou reformu,“ řekl ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Podle něj je ale tento krok velmi politicky nepopulární a bude bolestivý. „Míříme na to, abychom udrželi důstojné důchody pro příští generace,“ dodal.

O penzích bude příští týden jednat Poslanecká sněmovna. Podle návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se má hranice odchodu do důchodu navázat na dobu dožití, díky tomu zůstane průměrná délka výplaty penzí na stejné úrovni jako nyní, tj. zhruba 21,5 roku. Kdy půjde člověk do důchodu, se dozví při dosažení 50 let věku.

Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy nemůže hnutí SPD pro důchodovou reformu v současné podobě hlasovat. Opozičním poslancům hlavně vadí zvyšování důchodového věku. Podle Fialy dala opozice ministru práce a sociálních věcí několik návrhů.

„Obstrukce na jednání nebudou. Pro opozici je důležité vysvětlovat lidem, že to nemusí být tak, jak to říká koalice a můžou být jiné způsoby, které budou pro lidi lepší,“ uvedl Radim Fiala.

„My nechceme krátit důchody. Za poslední čtyři roky se u nás průměrný důchod zvýšil o 5 tisíc korun. To je navýšení, které se nedalo vyrovnat v jiných oblastech,“ řekl Martin Kupka.

Podle Radima Fialy největší problém je, že stát chudne a neroste ekonomika ani HDP. „Stát musí najít peníze na důchody ve státním rozpočtu, protože ti důchodci si to odpracovali,“ zmínil Fiala. Upozornil také na to, že by stát neměl kupovat stíhačky za miliardy korun, ale peníze investovat právě do seniorů.

Ministr dopravy Kupka upřesnil, že v tomto roce roste ekonomika a poroste i HDP, což pozitivně ovlivní i důchodový dluh. Do budoucna to ale ani podle ekonomů dluh nezachrání.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že by se peníze daly získat z šedé ekonomiky, kde se podle jeho slov nachází až 300 miliard korun. Dalších 10 miliard by se dalo získat z insolvencí.

V loňském roce skončil systém důchodového pojištění ve schodku 72,8 miliardy korun. Jednalo se zatím o nejvyšší propad. Celkově výdaje na penze a správu činily loni přes 692,3 miliardy korun.

Podle návrhu ministra Jurečky se také má od roku 2026 až do roku 2035 postupně snižovat zápočet osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice na 90 procent pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. Jejich výše by však měla stále růst.

Návrh ministra práce a sociálních věcí navíc počítá s rozšířením okruhu osob, které by do penze odcházely dříve.