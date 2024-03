Důchodová reforma nemůže být konečná, je to výkop, míní předák svazu KOVO

Odborové svazy požadovaly, aby dřív do důchodu mohli jít všichni lidé jak ze čtvrté, tak i z celé třetí kategorie náročnosti. Ministrem představené podmínky takto ale nestojí.

Přijmete kompromis?

Zatím mi představená varianta přijde jako dobrý výkop do debaty, rozhodně ne jako finální řešení. Ze třetí kategorie má naději na nárok 100 tisíc lidí. To je dobré, ale nestačí to.

Proč?

Lidé například v ocelářství končí daleko dříve než těsně po šedesátce. Nezvládnou to. A taky to není fér. Takhle to nemůže skončit. Mezi lidmi by to nedělalo dobrotu, bojím se svárů, závisti mezi těmi, kteří pracují v podstatě hned vedle sebe. Vadí mi taky, že není seznam profesí jasně daný. Mámíme jej z ministerstva už dva roky, takto si teď budeme muset s firmami udělat podrobnou analýzu a vyjmenovat veškeré profese sami.

Víte už teď, že návrh zapomíná na některou konkrétní profesi?

Protože jsou určující jen čtyři faktory, tedy teplo, chlad, fyzická zátěž a vibrace, na spoustu lidí ovlivněných prachem či hlukem se nedostane. V ocelářství, pokud nepočítáme vysoké pece a koksovny, jsou téměř všichni zaměstnanci ve třetí kategorii. Ale protože mezi rozhodujícími faktory není hluk, třeba valcíř ve výčtu profesí nebude (zabývá válcováním kovů k výrobě polotovarů, pozn. red.).

Nicméně ministr Jurečka argumentuje tím, že ostatní rizika vykompenzují zaměstnavatelé ochrannými pomůckami.

Prach se kompenzuje respirátorem. Dělejte osm nebo dvanáct hodin v respirátoru. Vždyť jsme si to zažili, byli jsme rádi, když jsme vystoupili z tramvaje.

Například člověk, který brousí plechy, většinou používá vibrační brusku. Ten nárok na dřívější penzi mít bude. Co ale když se ve firmě bude modernizovat a jeho práci nahradí automatická linka?

Řešili jste s ministerstvem, jak ošetřit, aby pozdější změnou v zaměstnání nevymizel nárok z předchozích let?

Ano. V tomto ohledu je dobré, že se vše odvíjí od počtu směn. Zaměstnavatelé mají povinnost evidovat to deset let zpětně. Pokud daný člověk odpracuje 2 200 směn, bude mít nárok jí o rok dříve do důchodu. I to se ale dá těžko zvládnout. Lidé ve své kariéře mění posty, není moc lidí, kteří v jednom režimu vydrží.

Hrozí, že zaměstnavatel může někomu nesprávným pojmenováním pozice znemožnit odejít do penze dřív?

Nemělo by. Mistr vám každý den píše směnu na určitou pozici. Ta má přesně daná rizika, podle toho jsou nastavené všechny příplatky. Ale ano, může se stát, že směny nebudou napsané dobře, třeba na jiném stanovišti než už zmíněné brusce.

Na důchody si přece mohou zaměstnanci sami přispívat. Radím jim (ministerstvu) ať udělají reformu druhého a třetího pilíře, protože tak budou moci lidé dosáhnout na lepší důchody, ale mají větší jistotu, že se důchodu vůbec dožijí.