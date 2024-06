Rusko chce vyvolat chaos, nespokojenost i strach, říká k žhářství v Praze expert

Policie, včetně ministra vnitra Víta Rakušana a premiéra Petra Fialy informovala o žhářském útoku na vozy MHD v Praze. Poté také uvedla, že v dané souvislosti zatkla muže z jihoamerické země (po pořízení rozhovoru policie doplnila, že šlo o Kolumbijce, pozn. red.). Obvinila ho z teroristického útoku s tím, že byl zřejmě financován Ruskem. Je možné, že podobných útoků bude přibývat?

Na úvod je třeba zdůraznit, že vyšetřování stále probíhá a že policie i vládní představitelé označují ruskou stopu jako nejvíce pravděpodobnou, ale ne jistou.

A navíc, jak jsme viděli v kauze Vrbětice, i poměrně silná jistota v určení pachatele ještě nemusí znamenat, že se podaří získat důkazy uznatelné soudem. Pokud se ale zatímní hlavní vyšetřovací verze ukáže jako pravdivá, tak by bylo z ruského hlediska logické, aby podobných útoků bylo více.

Je v současné době zvýšená bezpečnost v Praze na místě?

Určitě ano, protože není zřejmé, zda individuí s podobnými úkoly není na našem území několik. A existuje-li podezření, že hlavní cíle mají být v Praze, pak je to namístě.

Podezřelý muž z Jižní Ameriky | foto: Policie ČR

Bylo by za vás vhodné, aby se zvýšila bezpečnost i v dalších městech po republice?

Obecně ano, ale stát má jen omezené kapacity. Spíše je třeba vyzvat soukromé i státní subjekty k tomu, aby si byly hrozeb útoků vědomy a dodržovaly a zlepšovaly svá bezpečností opatření.

Důležitá je i bdělost široké veřejnosti. Samozřejmě je třeba věcný přístup, hysterický hon na potenciální ruské sabotážníky není žádoucí, stejně jako šíření zbytečné paniky a předběžné označování každého požáru či havárie za dílo Kremlu.

Vyvolat chaos a nespokojenost

Je vůbec možné nějak vysvětlil, proč si vybral zrovna MHD v Praze?

Lze pouze spekulovat, že je to jeden z řady cílů vytipovaných ruskými agenty pro takové najaté útočníky. Roli mohla hrát snadná přístupnost a ústupová cesta. Cíl byl atraktivní i z toho důvodu, že v případě vyřazení většího množství autobusů by došlo k problémům v městské hromadné dopravě a následně k větší nespokojenosti veřejnosti s politickými reprezentanty.

O co se vlastně podobnými činy Rusko snaží? Vyvolat ve společnosti strach, nebo to má jiné důvody?

Spíše vyvolat chaos, nespokojenost a požadavky po vládě tvrdé ruky. Ale strach také. Je to využití takzvané strategie napětí. Větší množství útoků s nejasným pozadím, které poškodí infrastrukturu, v případě neodhalení pachatelů vyvolají ve velké části občanů pocit, že vláda není schopna zajistit pořádek.

Pak budou volat po vládě tvrdé ruky, která by zřejmě byla nakloněna spolupráci s Putinovým režimem. A pouhá zveřejněná podezření na ruskou stopu zase zneužijí prokremelské síly k tomu, že budou policii a vládu vinit ze snahy házet vlastní neúspěchy na Rusko.

Koudelka: Najímat si cizince je nová taktika Ruska Najímání cizinců na páchání trestné činnosti je podle ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nová taktika Ruska. „To, že stopy tohoto útoku vedou do Ruska, samozřejmě není jen domněnka, jsou za tím zpravodajské informace. I když – v obecné rovině – sám útočník v podobných případech ani nemusí vědět, že ho naverbovala ruská strana,“ řekl Koudelka v pondělí pro server Hlídací pes. Tato taktika podle něj umožňuje Rusům navenek se od akcí útočníků distancovat. Podobně podle Koudelky postupují i islamisté, kteří verbují přes internet. „Ale zatímco islamisté se snaží radikalizovat skrze náboženství, Rusové na to jdou přes peníze, nicméně podstata je stejná,“ dodal šéf české kontrarozvědky. Rusko podle něho bude v tomto přístupu pokračovat. (ČTK)

Komunikovala podle vás policie správně s veřejností? Neměla například říci – Pozor hrozí nebezpečí, že někdo zapálí autobusy či cokoliv? Nebo v takových případech musí z taktických důvodů mlčet?

Nevíme, co policie věděla. Spíše měla obecné informace o hrozbě a poté, když hledala na základě kamerových záznamů pachatele, neměla jistotu, co udělá dalšího.

Proto není jasné, co by mohla zveřejnit. Neuváženě vypuštěná obecná informace by mohla vyvolat zbytečnou paniku, příliš konkrétní zase varovat pachatele a upozornit protivníka na zdroje zpravodajských informací.

Hodně se mluvilo o tom, že Rusko proti České republice vede hybridní válku. Jenže teď již jde o fyzický útok. Proč Rusko přistoupilo k takové akci a již válku nevede jen po hybridní stránce?

O vymezení hybridní války se vedou diskuse. Fyzické útoky se pod řadu jejích definic vejdou, pokud jsou směřovány na oslabení vůle obyvatelstva podporovat vlastní vládu za situace, kdy se ještě nerozhořela regulérní válka. A Rusko již roce 2014 stálo za Vrběticemi a v nedávné době za kybernetickými útoky na železniční infrastrukturu.

Pokud se prokáže, že současná vlna útoků je vedená ruskými tajnými službami, tak se patrně jedná o kampaň proti zemím, které intenzivně podporují Ukrajinu, zvláště zbrojními dodávkami. Rusům vadí na Česku nejen muniční iniciativa, ale například i dodávky raketometů RM-70 Vampire, ze kterých je údajně ostřelován Bělgorod.

Potenciálních cílů jsou tisíce

Můžeme očekávat i nějaké další sabotáže v Česku? Kde případně vidíte největší možné ohrožení?

Potenciálních cílů jsou tisíce. Roli hraje snadná zranitelnost vybraného cíle a dopady na veřejnost. Pokud by se mělo jednat o žhářskou kampaň, muselo by pro dosažení žádoucího efektu jít o desítky útoků, anebo o menší počet akcí s mimořádnými dopady.

Je možné, že se incidenty budou stupňovat? Například v intenzitě?

Pokud se nebude dařit preventivně odhalovat pachatele, tak ano. A nelze vyloučit ani útoky pod falešnou vlajkou, tedy „tvrdý terorismus“, ke kterému se přihlásí falešní i zmanipulovaní islamisté či neonacisté, ale za nitky budou tahat ruské tajné služby.

Bylo by například vhodné zavést namátkové kontroly na hranicích, nebo tím by naopak Evropa Rusku ukázala, že má strach?

To by mělo jen náhodný a omezený účinek. Důležitá je mezinárodní spolupráce zpravodajských služeb a policejních složek, sledování komunikace ruských verbířů a vykonavatelů útoků a zajištěná ochrana potenciálních cílů.

A pokud k útoku dojde, tak rychlé zvládnutí jeho následků a dopadení a odsouzení pachatele – k tomu v případě prokázání organizace útoků od ruských vládních složek adekvátní reakce, včetně možného práva na odvetná opatření a sebeobranu ve spolupráci se spojenci.

I Vrbětice se „provalily“ po několika letech

Je možné, že policie například zpětně některé incidenty vyhodnotí, že byly rovněž provedeny pod taktovkou Ruska?

Nelze to vyloučit, ostatně v médiích se takové informace objevily. I Vrbětice se provalily až po několika letech. Každopádně pokud nikdo takové útoky zatím nespojoval s nějakým závažným pochybením vlády, ani za nimi neviděl Rusko, tak neměly patřičný efekt.

Teď se také spekuluje, že Rusko může verbovat své příznivce v Evropě. Jenže muž pocházel z jihoamerické země. Jak se k němu tedy dostalo? Podle některých informací pocházel z chudé rodiny, takže sám by na cestu do Evropy neměl peníze...

Žijeme v globalizovaném světě a přes kanály na sociálních sítích se dají zverbovat lidé z nejrůznějších míst, stejně jako se jim rychle dá poslat záloha a odměna. Pomoci může i organizovaný zločin nebo spřízněné extremistické organizace, které vytipují vhodné lidí, anebo do prostředí potenciálních zájemců takzvaně hodí lano v podobě kontaktu na uzavřenou skupinu.

Ale fakt, že nyní to byl Jihoameričan, neznamená, že se musíme soustředit pouze na „hochy z Kolumbie“. Příště to může být někdo z Afriky, střední Asie, z Balkánu anebo z úplně jiných míst.

Pro účely takové nízkonákladové a technologicky málo sofistikované kampaně mají ruské tajné služby v této – řekněme – zostřené hybridní válce velmi široký výběr pěšáků.