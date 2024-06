Po 25 letech začala dostavba dálnice D3 u Tábora, potrvá do půlky prázdnin

Přes čtyři tisíce dnů trvaly spory státu s majiteli motocentra. Nyní bude za čtyřicet dnů hotovo a řidiči se od druhé poloviny prázdnin svezou u Tábora po kompletní dálnici bez omezení.

„Je to důležitý a trochu i symbolický krok z hlediska zprůchodnění celé dálnice a tahu z Prahy na České Budějovice,“ poznamenal ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Spor byl dlouholetý a nekončí dohodou s vlastníky motocentra. Chtěli jsme se domluvit, ale nepovedlo se, a tak došlo k vyvlastnění. Proces byl dlouhý a komplikovaný. Stále ještě věc není vyřešená, ale díky pravomocnému stavebnímu povolení mohla začít stavba,“ shrnul šéf Ředitelství silnice a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Úleva po zahájení roky očekávané stavby zněla i od jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Jsem rád, že tento symbol zmizí. Je to ukázka toho, jak je někdy pro stát komplikované dobrat se řešení,“ zmínil.

Na setkání přímo na dálnici dorazili z motocentra i dva ze tří vlastníků Pavel Bratránek a Pavel Hrubeš. „Dva roky trvá Jihočeskému kraji, než vydá rozhodnutí. Na mě je podaná žaloba, abych prostor vyklidil. Dávno bych to udělal, kdybych měl za co,“ reagoval Pavel Bratránek na to, že nemá uhrazené odškodnění od státu. Dostal prý pouze zálohu.

Ministr Kupka argumentoval, že majitelé prodlužovali spor a odmítali nabídky ŘSD. „Věřím, že jsme schopni to velmi rychle vyřešit. Prověřím, kde je rozhodnutí proti vašemu odvolání. Jakmile ho budeme mít, a vy se neodvoláte, okamžitě do pěti dnů budou prostředky uhrazeny. Na to máte mé slovo,“ dodal.

Po dokončení bude úsek zpoplatněný, stejně jako je to v plánu po prosincovém dokončení obchvatu Českých Budějovic. „Je třeba zajistit celou síť jednotně a snažíme se, aby výjimky ubývaly. Dálnice se dokončují, jsou to celistvé úseky a sjednocuje se povinnost platit dálniční známku a mýto,“ přidal Kupka.

Na začátku byla chyba stavebního úřadu

Na 400 metrů dlouhý úsek D3 kolem Tábora uzavřelo ŘSD smlouvu se společností Porr, která by měla za 11,8 milionu korun bez daně po dlouhých letech dokončit chybějících část.

Letos je to přitom už 25 let od doby, kdy na stavebním úřadu v Táboře zadělali na problém s touto částí D3. Jedno chybné rozhodnutí znamenalo, že kolem města dodnes chybí 400 metrů dálnice a projíždí se tudy pouze v jednom pruhu v každém směru a omezenou rychlostí.

Na úřadu tehdy chybně označili tamní motocentrum jako stavbu trvalou, čímž začal vleklý spor s jeho tehdejšími majiteli, bratry Bratránkovými. Ti o své motocentrum a příjezd k němu bojují všemi možnými prostředky. Po vyvlastnění se z místa odmítli vystěhovat, obrátili se dokonce i na prezidenta Petra Pavla.

ŘSD získalo v květnu stavební povolení a po nabytí právní moci se stavaři mohli pustit do práce. Součástí stavby je dokončení vozovky včetně úpravy podloží, kompletní obnova odvodnění pravého jízdního pásu, dokončení úprav zeleně na pravém svahu dálnice, úprava dopravního značení, svodidel a směrových sloupků a doplnění oplocení.

V příštím týdnu začne stavba posledního úseku dálnice D3 k hranici s Rakouskem, a to Kaplice-nádraží – Nažidla. Postupuje se také ve Středočeském kraji. „Dokončili jsme jednání se starosty středočeských měst a obcí, kde se posouváme k tomu, aby byla dokončena i tato důležitá část D3. Nejpozději začátkem roku 2028 nebo na konci roku 2027 chceme zahájit stavby úseku dálnice D3 ve Středočeském kraji,“ uvedl Mátl.

Do konce roku má také ředitelství zprovoznit hned tři úseky D3 z Českých Budějovic až po Kaplici-nádraží. Výrazně se tak zrychlí a také bude bezpečnější cesta k rakouským hranicím na trase od Prahy či Tábora. Jihočeská část má být hotová v roce 2026.