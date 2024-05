Stát se přiblížil stavbě nejnáročnějšího úseku D35, ministerstvo má poradce

Když ministr dopravy Martin Kupka loni v květnu starostům na Svitavsku vysvětloval, proč se stát v regionu rozhodl budovat další soukromou dálnici, zmínil i jízdní řad stavby dvou nejkomplikovanějších úseků.

„V tuhle chvíli probíhá výběrové řízení na poradce pro výběr koncesionáře, respektive byly už předloženy nabídky. Do konce července musí být podepsána smlouva. Ten harmonogram budeme držet,“ byl si jistý ministr Kupka.

Mohl však dopředu tušit, že složitý výběr poradce se po zkušenostech z historicky prvního dálničního PPP projektu autostrády D4 může zkomplikovat. Nakonec tendr, který je zatím jen předstupněm soutěže na firmu, která dálnici postaví a následně ji bude 25 let provozovat, nabral roční skluz.

Dnes odpoledne ministerstvo dopravy oznámilo, že poradce, který bude poskytovat služby právního, finančního, ekonomického a technického poradenství při přípravě a realizaci tendru na výběr koncesionáře, má definitivně vybraného. Žádný ze tří účastníků zadávacího řízení nepodal ve lhůtě námitky.

Podle tiskové zprávy ministerstva dopravy hodnotící komise pro transakční poradenství jako nejvýhodnější nabídku vybrala konsorcium dodavatelů White & Case, advokátní kancelář a PricewaterhouseCoopers Česká republika a SIEBERT + TALAŠ a Mott MacDonald CZ.

„K uzavření smlouvy by mělo dojít na přelomu dubna a května. Formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru mají být na dálnici D35 postaveny konkrétně úseky Staré Město – Mohelnice (18,2 km) a Opatovec – Staré Město (16,6 km) v úhrnu za více než cca 30 miliard korun,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Termín dokončení v roce 2029 platí

Ačkoli ministerstvo dopravy rok 2025 jako datum zahájení stavby v dnešní tiskové zprávě nezmiňuje, dokončení celé dálnice stále předpokládá v roce 2029. Půjde však o velice šibeniční termín.

Stavba dálnice nejenže zahrnuje čtyřkilometrový tunel Dětřichov, ale bude také v řídce zalidněné krajině s chatrnou silniční sítí překonávat Zábřežskou vrchovinu se strmým klesáním k Mohelnici. Skluz přípravy vzhledem k náročnosti stavby dálnice připustil nedávno i generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ministerstvo však slibuje, že po výběru poradce začnou neodkladně práce na přípravě výběrového řízení. „Po výběru poradce začínají ihned práce na přípravě výběrového řízení. Zde očekáváme, že budeme z velké míry čerpat z již realizovaného projektu PPP D4, což nám umožní dosáhnout časové úspory ve výběrovém řízení. Paralelně stále probíhá majetkoprávní příprava v režii ŘSD. Dokončení stavby předpokládáme v roce 2029,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má pro první delší úsek dálnice mezi Opatovcem a Starým Městem vykoupeny téměř všechny pozemky, u navazujícího úseku do Mohelnice jich zbývá vykoupit zhruba 30 procent.

ŘSD chce v co nejbližší době získat na tento úsek i stavební povolení. Jak vyplývá z nejnovějšího informačního letáku ŘSD, nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESU) na konci dubna zahájil stavební řízení na hlavní stavební objekty.

V letošním roce by se dálnice D35 měla stát nejrozestavěnější dálnicí v České republice. Do konce roku by měla být postupně zahájena stavba šesti úseků v délce 35,7 kilometru. Celkem by tak v Královéhradeckém a Pardubickém kraji mělo být ve výstavbě 64 kilometrů D35. V dalších letech má stát v plánu zahájit a dokončit stavbu zbývajících 52,7 kilometru.