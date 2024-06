Podpoříme vyslání Čecha do vesmíru, řekl Fiala. Letět by mohl do pěti let

Tím, kdo by se mohl do vesmíru podívat, je Aleš Svoboda, armádní stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů ESA. „Výcvik započne ve druhé polovině tohoto roku,“ řekl Václav Kobera, koordinátor projektu. Do vesmíru se v poslední době dostal švédský astronaut, teď prochází výcvikem astronaut polský. Svoboda v roce 2022 uspěl ve výběrovém řízení Evropské kosmické agentury (ESA) v konkurenci dalších dvaceti tisíc uchazečů.

„Česku se mnohokrát podařilo přepsat sportovní dějiny, zviditelnit náš malý národ. Program Česká cesta do vesmíru nás také může zviditelnit ve světě,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Vláda příští rok navýší rozpočet na výzkum, tím vytváří podmínky, aby Svoboda skutečně letěl. Podle Kupky se peníze investované do vesmíru vrátí. Zatím poslední nabídku na let Svobody Česko podle Kupky před časem odmítlo, prý to bylo jen na velmi krátký let. „Česko má zájem o delší, vědeckou misi,“ řekl Kupka.

Česko podle něj ročně investuje 1,6 miliardy do evropské vesmírné agentury. „Cesta českého astronauta nesmí být jen „letenka“, musí to být projekt, který pomůže průmyslu i vzbudí zájem mezi mladými o studiu technických oborů,“ vysvětluje Kupka. Tak uvažuje i premiér Fiala. „Chceme představit širší vizi, kam by měla naše země směřovat,“ vysvětluje Fiala.

„Chceme poslat Čecha do vesmíru a uděláme všechno proto, abychom tuhle misi co nejlépe připravili,“ říká premiér. Šance, že Aleš Svoboda do vesmíru poletí, je podle něj velmi vysoká. „Když to půjde, tak tu letenku koupím,“ řekl Fiala.

Evropský vesmírný průmysl je podle něj velmi silný, na kosmických aktivitách přímo či nepřímo závisí desetina evropského průmyslu. „Český kosmický průmysl je mezi nejlepšími, ale pořád máme slabá místa, se kterými se musíme vypořádat. Kosmický průmysl je obrovská příležitost, kterou si nesmíme nechat ujít,“ uvedl premiér.

„Satelity už nejsou jen navigace, ale využíváme je od zemědělství po obranu,“ vysvětluje. Jindy poněkud suchý premiér dokonce přiznal, že v dětství chtěl být kosmonautem. „Spousta mladých touží se do vesmíru podívat a i já, kdybych mohl, tak letím…,“ řekl premiér.