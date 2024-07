Dálniční obchvat Budějovic nebude zpoplatněný, dostal na rok výjimku

„Jsem rád, že ministr moje argumenty akceptoval. Dohodli jsme se také, že v prvním roce provozu se bude vyhodnocovat dopad na dopravu ve městě a pak se rozhodne o dalším postupu. S tím jsem souhlasil, protože jsem si jistý, že se jasně ukáže, že obchvat má význam pro dopravu v celé aglomeraci a výjimka neplacení dálničních poplatků je v tomto úseku logická a správná,“ uvedl Kuba.

Obchvat Českých Budějovic by měl být uvedený do provozu koncem letošního roku. Kuba uvedl, že kvůli zavedení poplatku by řada řidičů dál projížděla městem a doprava by zůstala přetížená.

„V Českých Budějovicích se denně pohybuje téměř dvě stě lidí, kteří žijí ve městě nebo v dojezdové vzdálenosti do dvaceti minut. Pokud by tito řidiči nemohli bezplatně využívat dálniční obchvat, budou dál zbytečně přetěžovat vnitroměstské komunikace a dopravě ve městě neulevíme,“ řekl Kuba.

Kuba žádal o zrušený poplatku ministra Martina Kupku (ODS) v otevřeném dopise. Ten však opakovaně o udělení výjimky nechtěl slyšet. „Ano, je to definitivní. Se zpoplatněním počítáme. V principu rozšiřování dálniční sítě je to nezbytný a obvyklý krok. Platí to tak i v jiných státech,“ konstatoval Kupka.

O výjimku usilovali také zástupci Českých Budějovic. „Katastr našeho města je malý a našim občanům by určitě pomohlo, kdyby byl obchvat bez poplatku. Budeme o tom chtít dál jednat,“ reagovala dříve primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Obchvat Českých Budějovic povede od sjezdu na Úsilné na 131. kilometru po sjezd na Roudné na 141. kilometru. Po zprovoznění obchvatu a dalších úseků budované dálnice v prosinci letošního roku řidiči projedou po D3 od Tábora až po Kaplici na Českokrumlovsku.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Celá dálnice D3 bude dlouhá 170 kilometrů a ŘSD plánuje její kompletní dokončení do roku 2031.