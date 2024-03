ANO řeklo, jak na penzijní reformu. Požaduje investiční pilíř s garancí státu

Do důchodového systému, aby mohl fungovat, se totiž podle ANO musí najít i nové příjmy. A ty by mohli přinést dnešní třicátníci vložením peněz do nového fondu.

„Čeká nás poměrně velká investice v řádu co nový jaderný blok, to 200 miliard, a když to vynásobíme, tak máme, já nevím, třeba 800 miliard korun, které se budou muset proinvestovat průběžně,“ řekl Havlíček.

„Jestliže se stát rozhodne budovat zde jádro, budovat zde vysokorychlostní tratě, tak se jedná o 2 biliony korun, ze kterých v časové hodnotě peněz, to znamená, co se bude splácet dále, budou 4 biliony,“ upozornil. Hovořil o tom, jak ve Sněmovně, tak po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

„Jestliže si máte někde sehnat skoro bilion korun, tak v danou chvíli to budou drahé peníze. A proč by stát měl platit úrokové sazby bankám, nějakým finančním institucím, když může využít zdroje našich lidí a ti budou mít za prvé dobře zhodnocené ty peníze a za další mají jistotu, že o ty peníze nepřijdou, protože stát je spolehlivým dlužníkem, je tady jasná garance,“ popsal představu opozičního ANO místopředseda Sněmovny a předseda stínové vlády.

U investičního pilíře, který bude garantovaný státem a který by byl spojeným i vysokorychlostních tratí či jiných klíčových státních investic, se podle Havlíčka hnutí inspirovalo ve skandinávských zemích.

Pro ANO je to zásadní předpoklad pro dohodu

„Je to zásadní předpokladem, abychom se vůbec byli schopni se na něčem domluvit. Bez toho to není možné,“ uvedl Havlíček.

„Musíme najít v důchodovém systému příjmy,“ uvedl také stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Se svou představou politici ANO, které má ambici se po příštích volbách vrátit do vlády, seznámili minulý týden prezidenta Petra Pavla.

A hlava státu má ambici zprostředkovat jednání mezi zástupci pětikoalice a ANO o podobě důchodové reformy ještě před tím, než návrh ministra práce a sociálních věcí a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky projedná vláda.

Jednání vlády a opozice u Pavla ještě v březnu

Pavel řekl zástupcům ANO, že o tom bude hovořit s premiérem Petrem Fialou. „Schůzka koalice a opozice by měla proběhnout do konce března. Termín zatím není potvrzený,“ řekla iDNES.cz prezidentova mluvčí Eva Hromádková.

Pokud koalice Jurečkův návrh projedná na vládě a potvrdí ho i vládním rozhodnutím, tak už budou podle ANO přivřené dveře pro to, aby se našel kompromis na podobě důchodové reformy, která by měla šanci vydržet několik desítek let.

Jurečkův návrh počítá s pokračováním zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let podle prodlužování života a s odpuštěním odvodů 6,5 procenta pracujícím starobním důchodcům a důchodkyním místo navyšování jejich penze za práci navíc.

Ministr také řekl, koho chce na seznamu těžkých profesí s nárokem na předčasnou penzi bez jejího krácení. Mají to být například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví. „Zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači, svářeči... Je to poměrně dlouhý výčet,“ řekl Jurečka.