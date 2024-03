Nejspíš se neshodneme, míní Jurečka k Pavlově pozvánce ANO k řešení důchodů

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka neočekává, že by se na čtvrteční schůzce se zástupci hnutí ANO na Pražském hradě povedlo vládě najít shodu s opozicí ve věci důchodové reformy. Pokud ale bude jednání konstruktivní, mohl by z nějaké další schůzky vzejít kompromis. Jurečka to ve středu řekl novinářům po jednání vlády.