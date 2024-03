Pavel se sešel se zástupci ANO kvůli důchodové reformě. Chce získat podporu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Prezident Pavel se se zástupci opozice sešel proto, aby pro návrh reformy získal větší podporu v parlamentu. „Prezident už několikrát vyjádřil názor, že takto důležitý zákon by měl mít širší podporu ve sněmovně tak, aby překračoval horizonty voleb. Je to zákon, který je důležitý pro každého občana,“ zdůvodnil ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář.

Důležité body reformy jako je další postupný růst věku odchodu do důchodu i po roce 2030 nebo méně výhodný výpočet nových penzí opozice doposud odmítá. Pokud tato schůzka nepovede k přesvědčení opozice pro podporu reformy, hodlá prezident uspořádat další schůzku, tentokrát už společně se zástupci koalice. Kolář to v únoru sdělil České televizi.

První jednání po roce

Naposledy se jednání mezi opozicí a koalicí na téma důchodové reformy konalo v březnu minulého roku. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka novou příležitost vítá. „Mám informaci o tom, že i pan prezident se chce zapojit do těchto jednání, chce sezvat ke společnému jednání právě nás i se zástupci opozice, za což určitě děkuji,“ potvrdil. Podle něj by měla vláda reformu schválit do konce měsíce, poslanci by ji pak začali projednávat v dubnu.