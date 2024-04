S vládou nemá smysl pokračovat v jednáních, a to ani za účasti prezidenta, řeklo ANO

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanec Karel Havlíček na úvod tiskové konference vyčetl seznam tvrzení, které hnutí ANO považuje za lživá. „Petr Fiala tvrdil, že tato vláda nezvedne daně, zvýšil je plošně, Vít Rakušan tvrdil, že zařídil výjimku u migračního paktu. Žádná výjimka se nekoná. Petr Fiala tvrdil, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu,“ vyčetl Havlíček současné vládě některé sliby.

Stínová vláda hnutí ANO podle Havlíčka došla k závěru, že nemá smysl s touto vládou nadále pokračovat v jednáních, a to ani za účasti prezidenta, jak tomu bylo u jednání o reformě důchodového systému.

„Já bych jenom chtěl podotknout, že jsme nejsilnější politickou stranou v této zemi, za kterou jde třetina voličů,“ dodal Havlíček.

Opoziční hnutí ANO rovněž rozporuje změny ve stavebním spoření, které byly součástí vládního konsolidačního balíčku. Ustanovení jsou platná od začátku letošního roku. Straně vadí mimo jiné retroaktivní ustanovení u spoření, kdy se snížení příspěvku dotýká i smluv uzavřených před lednem 2024.

„Hnutí ANO podalo k Ústavnímu soudu stížnost ke zrušení podpory stavebního spoření,“ uvedla Alena Schillerová. Podle jejích slov je to kvůli tomu, že se nový zákon vztahuje nejen na nové smlouvy, ale i na stávající smlouvy.

Patrick Nacher dodal, že „podoba zákonu je retroaktivní.“ Podle Nachera navíc občan přijde zpětně o státní příspěvky, pokud by chtěl z nové podoby stavebního spoření odejít. „Stát mění pravidla uprostřed hry,“ myslí si Nacher.

Řeč přišla i na rezignaci ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09). Podle Havlíčka je to logický krok. „Současná vláda vytvořila tři nová ministerstva. My jsme doporučovali, aby si to pod sebe vzal sám pan premiér,“ upozornil Havlíček.

Jednoznačně bychom zrušili tento post, ten by měl být v kompetenci předsedy vlády, zdůraznil. Bývalé ministryni Langšádlové vytkl především to, že nebyla schopna pro svůj rezort zařídit dost financí. „Paní ministryni se nepodařilo tento rezort dobře financovat. Česká věda stagnuje ve financích. Tato vláda vědu totálně zabila,“ má jasno Havlíček.

Hrad ve středu zveřejnil záznam z jednání o důchodové reformě. Na té se zástupci vlády, ANO a Hradu shodli, že je současný stav penzí neudržitelný a potřebuje změnu, uvádí hradní dokument. Hnutí ANO shodu s vládou později popřelo.

Karla Havlíčka šokovalo zveřejnění zápisu, který neodsouhlasil jeden z aktérů schůzky. „Ve stejné logice bychom mohli udělat naši verzi. Přiznám se, že jsem se s tím nikdy nesetkal, tím spíše, když jsme řádně a obratem na zápis reagovali a žádali jsme upřesnění, které se týkalo našeho postoje a našeho stanoviska,“ poznamenal. „Kdybychom nereagovali, tak to chápu, ale my žádali změnit naše vyjádření a jasně jsme zdůvodnili proč,“ dodal.