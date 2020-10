Zaorálek svěřil vedení Národní galerie Polce Alicji Knastové

Zaorálka oslovilo, že Knastová ve svém projektu, který přihlásila do výběrového řízení na šéfa NGP, zdůrazňovala potřebu „zbavovat se rutiny a dostat do galerií a muzeí také ty, co k nim mají daleko, a oslovit mladé“. To se jí podle něj povedlo už v Polsku.

„Naším úkolem není napodobovat západní muzea, musíme najít svůj způsob, jak se prezentovat,“ uvedl ministr. „Tato myšlenka začít budovat Národní galerii jako silnou značku, která bude úspěšná například jako Česká filharmonie, tady dlouho chyběla,“ dodal. Vizi Knastové označil za nejambicioznější a podloženou předchozími úspěchy.

„Usiluji o překračování hranic, o to v umění jde. Dozvídat se více o jiných lidech, civilizacích i kulturách,” uvedla na tiskové konferenci. Nová šéfka ve své řeči pochválila podobu výběrového řízení vypsaného ministerstvem, které dle jejího soudu přesně odpovídalo evropským standardům.



„Národní galerie je vynikající instituce, která má za sebou značné úspěchy, přispívá ke zvyšování povědomí o umění a je nesmírně ceněná v celé střední Evropě,” uvedla. Bývalá šéfka Slezského muzea v Katovicích si přeje a hodlá udělat vše, co bude v jejích silách, pro to, „aby mladí lidé, kteří se narodili v éře internetu, do galerie chodili, protože právě oni budou rozhodovat o tom, jestli tento segment kultury bude nadále vzkvétat.”

Alicja Knastová se přestěhuje do Prahy společně s rodinou v lednu a mimo jiné má v plánu se učit česky. „Mám dobrý hudební sluch, tak snad mi to pomůže,“ sdělila.

Nová generální ředitelka NGP má částečně české kořeny, její prababička pocházela z Orlové na Karvinsku. Důvody, proč byla odvolána z pozice ředitelky Slezského muzea v Katovicích, označil Zaorálek za politické.

Rok a půl s dočasným vedením

Kvůli náhlému loňskému odvolání ředitele Jiřího Fajta měla galerie rok a půl dočasné vedení. Loni v dubnu Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem odvolal tehdejší ministr kultury Antonín Staněk. Oba odvolal s odkazem na hospodářská pochybení a podal na ně trestní oznámení. Policie později obě trestní oznámení odložila a Česká republika se Fajtovi za odvolání z funkce ředitele NGP omluvila. Staněk o odvolání Fajta pověřil vedením NGP ekonoma Ivana Morávka a vypsal výběrové řízení na Fajtova nástupce.



Staňkovo počínání vedlo k protestům části kulturní obce a bylo na počátku úvah o jeho odchodu z funkce. Staněk podal demisi loni v květnu, ale prezident Miloš Zeman ji odmítl přijmout a s odvoláním otálel. Na žádost premiéra Andreje Babiše ho odvolal až ke konci července. Na konci srpna pak prezident jmenoval ministrem Zaorálka. Kvůli sporu o výměnu ministra kultury sociální demokracie hrozila odchodem z vlády.

Zaorálek po svém nástupu na MK zrušil konkurz vyhlášený Staňkem, z vedení NGP odvolal Morávka a řízením galerie pověřil Anne-Marii Nedomu, manželku ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy.