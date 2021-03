JCDecaux je v prodlení s placením Letišti Praha, řekla Schillerová

Poslanec Staněk řekl, že podle jeho informací firma dlouhodobě nájemné neplatí a Letiště Praha ho řádně nevymáhá. Podle ministryně se však vedení letiště situací zabývá. Vlastníkem společnosti Letiště Praha je ministerstvo financí. Podle vyjádření mediálního zástupce společnosti JCDecaux Jiřího Chvojky firma letišti za loňský rok nic nedluží.

„Smlouva se týká pronájmu vnitřních prostor pražského letiště za účelem umístění reklamy a má ročně generovat společnosti Letiště Praha nájemné ve výši 62 milionů korun, které se od 1. 1. 2021 zvýšilo na 74 milionů,“ řekl Staněk.

Ztráta nároku nehrozí

„Dovoluji si k vašim dotazům sdělit, že společnost JCDecaux je v prodlení s částí platby u akciové společnosti Letiště Praha za rok 2020 a současně požádala o poskytnutí slevy v důsledku probíhající pandemie,“ odpověděla Schillerová. Dodala, že promlčecí lhůta u tohoto typu pohledávky jsou tři roky, takže ztráta nároku Letiště Praha je v tuto chvíli vyloučena. „Letiště Praha prověřuje, podobně jako to standardně dělalo a dělá v případě desítek dalších komerčních vztahů, možnosti zachování smlouvy a rámec pro poskytnutí slevy k péči řádného hospodáře,“ popsala ministryně.

Podle mediálního zástupce firmy JCDecaux Chvojky se ministryně mýlí. „Společnost JCDecaux chce ubezpečit paní ministryni, všechny klienty i veřejnost, že za rok 2020 i za všechny předchozí roky řádně uhradila nájemné podle smlouvy v plné výši,“ uvedl v pátek Chvojka.

„Aktuálně tak Letiště Praha zahajuje s JCDecaux obchodní jednání ohledně nového nastavení smlouvy, jehož cílem je dořešení roku 2020 a nastavení mechanismu pro letošní rok a nadcházející roky,“ řekla dále ministryně. Pokud se obě strany nedohodnou, bude Letiště peníze včetně úroků z prodlení vymáhat soudně, dodala. Chvojka potvrdil, že společnost jedná s vedením letiště o snížení plateb v souvislosti s nižším počtem cestujících daným pandemií.

Důvěrná informace, hájilo se letiště

Ministryně dále řekla, že jde o problém, který spadá do oblasti obchodního vedení společnosti. To je podle zákona plně v pravomoci managementu firmy. Vyjádření letiště ČTK shání, v minulosti jeho zástupci odmítli otázku dluhu komentovat s tím, že se jedná o důvěrnou obchodní informaci. JCDecaux od ledna převzala kromě dosavadních vnitřních reklamních ploch i ty venkovní, čím se i zvýšila minimální platba, kterou musí společnost letišti ročně hradit. Původně to bylo 62 milionů, nyní o 12 milionů více.

Francouzská firma loni v září zahájila s českým státem arbitráž. Důvodem jsou spory o smlouvu na pronájem všech ploch v pražské MHD mezi firmou Rencar většinově vlastněnou JCDecaux a dopravním podnikem. Tu podnik vypověděl a v následném právním sporu soud předloni rozhodl, že je neplatná. Stejného názoru byl v odvolacím řízení senát Městského soudu v Praze, který nicméně z důvodů nejasnosti věc vrátil soudu první instance. Ten zatím nerozhodl.