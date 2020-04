Majestátní perla středověku. Kutnou horu obdivují turisté z celého světa

Na domech v centru je dávné bohatství města vidět. Ať už zavítáte do jakékoli uličky, vždy narazíte na domeček, který vám vezme dech. Kochejte se opatrně – i těmi nejužšími klikaticemi totiž projíždějí auta.

Střed Kutné Hory charakterizuje změť jednosměrek, kde se mezi davy turistů s fotoaparáty proplétají vozy až s neuvěřitelnou přesností. Místní prostě vědí, na co tady musí být připraveni.

Pokud se do Kutné Hory vypravíte, nemůžete vynechat chrám svaté Barbory. Je to skutečný klenot gotiky, který dodnes svědčí o zmíněných časech slávy a prosperity.

Barbora je navíc patronkou horníků, což se v místních dolech také hodilo. Na stavbě tohoto impozantního díla se začalo pracovat ve 14. století, současná podoba je ovšem až z přelomu 19. a 20. století.

Na pohled je to stavba velice netypická, za což mohou nejen její černé, k nebi se tyčící špičaté věže, ale také sloupy, které se jim snaží vyrovnat. Když vstoupíte dovnitř, jako první vás zaujme oltář před vámi, teprve později zjistíte, že po stranách jich je mnohem více.

Naprostou nádheru představují barevná vitrážová okna, s nimiž si za slunečních dnů paprsky doslova pohrávají. Nezapomeňte pátrat po malých dvířkách vedoucích ke schodišti, které vás vyvede do prvního patra. Odtud uvidíte interiér zcela jinak. Budete také na dosah obrovským varhanům, které jsou zdobeny hrajícími anděly.

Až se budete vracet do města, všimněte si mostu, po kterém kráčíte. Připomíná Karlův most, a to i díky sochám, jež ho zdobí. Všechno to jsou originály, ze zdejšího kvalitního kamene. Z mostu, který lemuje bílá budova jezuitské koleje, máte krásný výhled do okolí.

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře České muzeum stříbra v kutnohorském Hrádku

Pokud za ním nezahnete doleva, ale budete pokračovat rovně, dojdete po pár minutách k Hrádku. V původně gotické tvrzi dnes sídlí České muzeum stříbra, což je, jak už jsme naznačili, důležitá část kutnohorské historie.

Pokračujte Barborskou ulicí k pomníku padlých, kde zahněte do ulice Ruthardské. Je jednou z nejzajímavějších. Táhne se podél městských hradeb až ke kostelu sv. Jakuba staršího a také k Vlašskému dvoru, který býval královským palácem a jeho součástí byla i mincovna. Dnes v něm sídlí městský úřad. Jakubskou ulicí pak projdete přes Palackého náměstí do Husovky, kde narazíte na další památky.

Nejprve uvidíte po pravé straně morový sloup Panny Marie Neposkvrněné. Hned vedle něj je nádherně zdobený Šultysův dům, naproti se zase vyřádí ratolesti i dospělí ve velkém zrcadlovém bludišti.

Kašna z roku 1495 a kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1734 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Jenom pár kroků odsud, na křižovatce ulic Husovy a Rejskovy, narazíte na středověkou kamennou kašnu. Stavba vybudovali proto, že rozsáhlá důlní činnost narušila spodní prameny ve městě. Aby obyvatelé netrpěli žízní, vystavěly tu úřady dvanáctibokou zdobenou gotickou kašnu, která byla původně zastřešená. Voda se do ní přiváděla – čemuž je dnes těžké uvěřit – dřevěným potrubím z 2,5 kilometru vzdáleného pramene svatého Vojtěcha. Dnes je vyschlá, ale za okouknutí zcela jistě stojí.

Další zajímavou zastávkou je nedaleký Sedlec. Je to vlastně téměř předměstí Kutné Hory, od místa s kašnou vzdálené zhruba tak 2,5 kilometru. Najdete tu nejen kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, který je stejně jako Barbořin chrám památkou zapsanou v seznamu UNESCO.

Kostnice v Sedlci u Kutné Hory

I tady je přístupné první podlaží, zajímavý je také kinosál nabízející krátký film o historii sedleckého kláštera. Ten zahrnoval rovněž 200 metrů vzdálený kostel Všech svatých, kde se nachází slavná kutnohorská kostnice.

Exhumované kosterní ostatky 40 tisíců mrtvých tam podle pověsti seskládal do vzácných obrazců poloslepý sedlecký mnich. Jeho dílo si nemůžete nechat ujít.