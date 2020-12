JCDecaux získá nové reklamní plochy na letišti. Podle kampaně dluží peníze

„Podle platné smlouvy se společností JCDecaux uzavřené v roce 2012 má převzít pronájem venkovních reklamních ploch na letišti společnost JCDecaux,“ potvrdil mluvčí letiště Roman Pacvoň. Podle smlouvy, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, má nyní JCDecaux letišti platit částku specifikovanou jako podíl na výnosech z reklamy, minimálně však 62 milionů korun ročně. Po převzetí reklamních ploch se tato částka má od ledna zvýšit o dalších 12 milionů. Kontrakt je platný do roku 2025.

Kampaň proti letišti

Billboardy upozorňující na plnění reklamní smlouvy s letištěm.

Tento týden se v souvislosti s reklamou na letišti objevily webové stránky okradliletiste.cz, podle kterých JCDecaux letos přestala letišti hradit předepsaný nájem. Anonymní tvůrci stránek tvrdí, že kvůli smlouvě s firmou letiště přichází každou sekundu o dvě koruny. Na web odkazují i billboardy rozmístěné okolo letiště. Podle mluvčího JCDecaux Jiřího Chvojky se může jednat o prostředek konkurenčního boje. Mluvčí reklamní společnosti BigBoard, která plochy pronajímá, Pavlína Stránská redakci iDNES.cz popřela, že by skupina s kampaní měla něco společného. Stránky jsou podle registru domén registrované pod jménem Frantz Nowak.

Letiště informace na webu označilo za zkreslená, pomlouvačná a poškozující dobré jméno společnosti. „Letiště Praha již proto podniká patřičné právní kroky, včetně přípravy trestního oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu,“ stojí v jeho prohlášení. Společnost podle něj také podá stížnost na Radu pro reklamu z důvodu podezření na neetické využití reklamního prostoru a právní cestou bude žádat o zablokování internetových stránek. U těch plakátů, které jsou na billboardech firmy BigBoard, vyzve letiště firmu k jejich sundání.

Na to, jestli JCDecaux skutečně nájemné dluží, Letiště Praha neodpovědělo s odůvodněním, že jde o důvěrnou obchodní informaci. Věc nechtěl blíže komentovat ani mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. Řekl, že firma s ohledem na komplikovanou situaci způsobenou pandemií a výrazným poklesem cestujících s letištěm intenzivně jedná o podmínkách provozování ploch.

„Jak to stojí na těch stránkách, tak to není pravda. V tuto jednáme s Letištěm Praha o dalších možnostech. Trh s reklamou patří k nejvíce poškozeným pandemií,“ řekl iDNES.cz Chvojka. O odchodu z pražského letiště firma neuvažuje. Francouzská matka firmy letos neobnovila reklamní smlouvu na čtyři letiště v New Yorku a New Jersey.

Ohledně kampaně podle Chvojky firma JCDecaux podala podnět na Radu pro reklamu a živnostenský úřad. Další právní kroky zvažuje.

BigBoardu letos skončí téměř dvacetiletá smlouva na provoz venkovních ploch. Jejich převodem na jinou firmu bez výběrového řízení se dříve zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podle Pacvoně mu letiště poskytlo veškerou součinnost. „Podle nám známých skutečností ÚOHS v rámci těchto smluv ani v rámci procesu jejich vzniku žádné pochybení neshledal,“ uvedl mluvčí.



Arbitráž se státem

Francouzská JCDecaux v září zahájila s českým státem arbitráž. Důvodem jsou spory o smlouvu na pronájem všech ploch v pražské MHD mezi firmou Rencar většinově vlastněnou JCDecaux a dopravním podnikem. Tu DPP vypověděl a v následném právním sporu soud loni rozhodl, že je neplatná. Stejného názoru byl v odvolacím řízení senát Městského soudu v Praze, který nicméně z důvodů nejasnosti věc vrátil soudu první instance. Ten zatím nerozhodl.

JCDecaux v arbitráži tvrdí, že dopravní podnik vypovězením smlouvy porušil dříve poskytnuté záruky. Firmě příští rok skončí také smlouva s pražským magistrátem na provoz více než 900 přístřešků MHD. Město je plánuje nahradit vlastními.

Česká strana už si vybrala právní zastoupení. Bude ji obhajovat frankfurtská advokátní kancelář Morgan, Lewis & Bockius LLP, která vyhrála výběrové řízení. Předpokládaná cena zakázky je podle ministerstva financí zhruba 30 milionů korun bez DPH.