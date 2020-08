Rok ministra Zaorálka. Není to prů*er, ale ani žádná excelence, řekl Gazdík

Podpořil zachování památkové ochrany Hadích lázní v Teplicích, kterou chtěl na poslední chvíli ve funkci zrušit Staněk. Zrušil výběrové řízení na ředitele Muzea umění v Olomouci a oznámil, že zástupcem nového ředitele Ondřeje Zatloukala se stane Staňkem odvolaný Michal Soukup.

Vypsal i nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie, později se dokonce omluvil za to, že Staněk odvolal ředitele NG Jiřího Fajta. Ten se znovu přihlásil o tento post a dostal se do užšího výběru tří kandidátů z nichž Zaorálek vybere nového šéfa.

Baxa: Odstranil nejkřiklavější Staňkovy výstřelky

„Co na ročním působení pana Zaorálka oceňuji, je to, že odstranil nejkřiklavější výstřelky neúspěšného ministrování Antonína Staňka, což je typově vyřešení situace v Muzeu umění Olomouc, ustavení garanční rady a následně vypsání výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie. To musím říci, že mu je ke cti,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda ODS a předseda sněmovního kulturního podvýboru Martin Baxa.

„Co si naopak myslím, že se mu nevydařilo, je to, že nedostatečně hájil zájmy kultury v době koronavirové krize, zejména že zaujímal defenzivní postoje. Jeho hlas byl málo slyšet, aby se uvolňovala opatření v kulturních zařízeních a v kultuře obecně,“ vytkl Zaorálkovi místopředseda ODS Baxa.

„Není to prů*er, ale není to ani žádná excelence,“ zhodnotil ministra kultury, který je tento týden rok ve funkci, místopředseda STAN a kulturního podvýboru Petr Gazdík. „Jako učitel bych mu dal průměrnou známku. Nemůžu říct na rozdíl od jiných ministrů, že by ten resort neřídil, nebo že by nedělal nic. Objektivně musím říct, že v času covid-19 nejsou některé věci jednoduché v oblasti kultury. Na druhou stranu nepřichází zásadní věci v kultuře jako památkový zákon nebo nějaké systémovější financování a další věci. Nazval bych ho udržovacím ministrem,“ řekl Gazdík.

I on kladně vnímá, že Zaorálek přehodnotil Staňkova rozhodnutí. „To je samozřejmě v pořádku, tím napravil jenom chyby svého předchůdce, který byl učiněnou katastrofou,“ uvedl místopředseda STAN.

Dodal ovšem, že ho neuspokojuje stav Národní galerie. „Ta je pořád ve stavu bezvládí a na to, jaké by Národní galerie mohla mít možnosti, tak je to velmi podprůměrná galerie v Evropě. Pan ministr s tím zatím nic neprovedl. To samé některé věci v rámci dlouholetých grantů, prostě žádná zásadní věc, která by měnila poměry v české kultuře, tam není. Při vší úctě k panu Zaorálkovi, kterého si lidsky vážím, by toho za mě mohlo být víc,“ uvedl pro iDNES.cz Gazdík,

Finanční pomoc umělcům

Vlídnější hodnocení má pro Zaorálka poslankyně ANO a mezzosopranistka, která byla i členkou sboru Státní opery Praha a Pražského filharmonického sboru, Marcela Melková.

„Koná svou práci ministra jistě zodpovědně, nicméně, epidemie Covidu, která nás zasáhla všechny, neminula ani ministerské úřady, které po dobu půl roku byly nuceny pracovat v takřka nouzovém režimu. Domnívám se tedy, že pan ministr zajisté získal do dění na ministerstvu vhled, stejně tak, jako do dění na současné kulturní scéně obecně, nicméně určitě to zbrzdilo jeho očekávání a plány. Osobně si cením veškeré finanční pomoci, která byla vůči umělcům uplatněna, stejně jako vůči kulturním institucím,“ uvedla Melková. Zmínila vouchery ke zpomalení náporu vracení vstupného, které Zaorálek prosadil.

Zájemci mohou také do 18. září podávat žádosti o státní dotaci za zrušené akce z programu COVID Kultura. Je v něm vyčleněno 900 milionů korun. Příjemci dotace mají být podnikatelé v kulturním a kreativním průmyslu. Maximální výše podpory činí pět milionů korun na žadatele, podpora může pokrýt až 50 procent uznatelných nákladů.

Program má kompenzovat pořadatelům kulturních akcí výdaje, které jim vznikly od loňského 1. října do letošního 17. května, tedy do konce nouzového stavu, a to ve spojitosti s projekty, jež se měly uskutečnit od 10. března do 31. srpna. V souvislosti s vládními opatřeními musely být přitom zrušeny či přesunuty.

„Já jsem s působením Luboše Zaorálka velmi spokojen, koneckonců teď poslední průzkum, kdy byla hodnocena ministerstva z hlediska známkování jako ve škole, tak kultura byla první, tak je to z tohoto hlediska nejlépe hodnocené ministerstvo. Nejsou tam žádné zásadní problémy, které bych teď chtěl zmiňovat. Evidentně to byl krok správným směrem,“ chválí Zaorálka ve funkci ministra kultury jeho stranický kolega, šéf ČSSD Jan Hamáček.

Veřejnost dala Zaorálkovi nejlepší známku

Podle každoročního hodnocení ministerstev, které provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění a kdy lidí mohou dávat známky 1 až 5 jako ve škole, si právě Zaorálkem vedený úřad vysloužil nejlepší průměrnou známku 2,82.

Hodnocení současného ministra kultury se zdržel jeho předchůdce Antonín Staněk, rovněž z ČSSD. „Já k tomu určitě nějaké stanovisko dám, ale v tuto chvíli určitě ne. Klidně mi to pošlete na poslanecký e-mail a já vám na to dám nějakou souhrnnější odpověď,“ sdělil iDNES.cz Staněk. Žádné vyjádření ovšem ani za dva dny neposlal.