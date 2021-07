Poslanci rozhodnou o stavebním zákonu, ministryně Dostálová míří za komunisty

„My odmítáme, aby lidé bydleli ve sklepích,“ rozčiloval se komunistický poslanec Leo Luzar na konci května, když Sněmovna hlasovala o stavebním zákonu poprvé a prošel 92 hlasy od 175 přítomných poslanců. Pro byli přítomní poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté Jan Birke, Petr Dolínek a Antonín Staněk. Nyní Luzar řekl iDNES.cz, že to, co provedli někteří poslanci ANO v rámci schvalování, to byl podraz i na ministryni Dostálovou.



K tomu, aby nový zákon prošel, musí Sněmovna přehlasovat veto Senátu nejméně 101 hlasy a s podporou většiny klubu ČSSD nemůže podle šéfa klubu Jana Chvojky ani tentokrát Dostálová a hnutí ANO počítat.

Poslanci rozhodnou o vzdálenosti, kterou bude nutné dodržet při předjíždění cyklistů

Sněmovna má znovu jednat i o návrhu zákona, podle nějž by řidič musel při předjíždění míjet cyklistu nejméně ve vzdálenosti 1,5 metru, a kde je povolena rychlost 30 kilometrů za hodinu, nejméně vzdálenost jednoho metru.

Senátoři navrhují změkčení sankcí, aby pokuta za porušení povinnosti udržet při předjíždění cyklisty byla maximálně 2 tisíce korun, pokud řidič cyklistu neohrozí. Poslanci v dubnu schválili za nedodržení vzdálenosti při předjíždění pokutu až 10 tisíc korun, zákaz řízení na půl roku a odebrání sedmi bodů.

Změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích prosadil v dubnu ve Sněmovně sociální demokrat Petr Dolínek při projednávání změny zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Odstup 1,5 metru, respektive jeden metr bezpečný odestup mezi předjíždějícím vozem a cyklistou je již standardní v řadě zemí západní Evropy, taktéž je to věc, která je v posledních týdnech řešena například na Slovensku a Maďarsku,“ řekl Dolínek.