Praha vymýšlí plán pro zámek hrůzy, barokní Veleslavín už roky chátrá

„Za devastaci Veleslavínského zámku v posledních letech by měli být zodpovědné osoby potrestány,“ píše ve virálním příspěvku na sociální síti naštvaný uživatel.

Zámek s bohatou historií chátrá již od roku 2018, kdy skončila nájemní smlouva firmě Canadian Medical, která provozuje zdravotnická zařízení, a převzal ho stát. Od té doby se po zámku prochází pouze ostraha, jejíž provoz stojí stát milion korun ročně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se opakovaně pokoušel zámek prodat. V roce 2018 odhadl cenu areálu na 328 milionů korun. Stát nekladl při prodeji žádné další podmínky, což by mohlo vést i k prodeji soukromému investorovi.

Po tlaku veřejnosti vzal v listopadu 2018 tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) souhlas s prodejem zámku zpět a úřad nakonec dražbu zrušil. Stát se poté dohodl na směně pozemků s hlavním městem.

Chybí pár razítek

„Stát by za zámek Veleslavín měl získat nemovitosti ve vybraných nemocničních areálech. Jednání budou pokračovat s novým vedením hlavního města Prahy,“ říká Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM.

Směně v těchto dnech chybí souhlasné stanovisko ze strany ministerstva financí a ÚZSVM k ocenění nemovitostí. Podle informací MF DNES má být směna hotova do konce tohoto roku. Zámek však má město již nyní ve výpůjčce a může ho bezplatně využívat.

Město konkrétně získává objekt zámku a pozemky okolo. Co se týká majetku, který připadne státu, tak jde o parkoviště, které patří k Nemocnici Na Homolce. Dále jde o Faustův dům. Ten je zase součástí Všeobecné fakultní nemocnice.

Ve Faustově domě probíhá výuka v rámci lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také je zde v rámci nemocnice umístěna výrobna léků. Dále do směny vstupuje jedna z hasičských stanic, a to z toho důvodu, aby mělo město i stát nulovou bilanci a nemusely ani z jedné strany nic doplácet.

Má to být „win-win“

„Dává smysl, aby hasiči měli hasičárnu, kterou již nyní užívají, ve svém majetku. Stejně tak, aby nemocnice měla ve svém majetku parkoviště, když je v jejím areálu. A také aby v majetku nemocnice byl objekt, ve kterém jsou provozy Všeobecné fakultní nemocnice,“ vysvětlil dosluhující radní pro oblast majetku hlavního města Jan Chabr (Top 09).

Miliardové výměny O směnách se státem jedná vedení magistrátu několik let. Postup však za minulé vlády zablokovala otázka městských pozemků v Letňanech, které chtěl od Prahy získat bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) pro stavbu úřednické čtvrti. Praha má nyní rozpracované další směny, například za pozemky Na Bulovce by měla získat Kasárny Karlín, objekt v Hybernské ulici, pozemky na Bohdalci a zahrádkářskou osadu na Balkáně.

Na areál zámku bylo letos zpracováno nové znalecké ocenění. Pro stát platí, že se stanoví cena obvyklá a cena tržní. Ta, která je vyšší, tu bere stát jako bernou pro směnu.

„Nyní kalkulujeme finální cenu, nicméně cena nemovitých věcí by zde měla být 430 milionů,“ popisuje Chabr. Cena tak od roku 2018 stoupla o sto milionů.

Obecným principem směny je, aby nemovitosti, které mají v užívání státní instituce, patřily státu z důvodu nutných oprav a investic. Zároveň objekty, které patří státu a sídlí v nich pro město potřebné nebo městem zřízené organizace, patřily městu.

Například město v takové výměně získává veřejností oblíbená sportoviště, budovy pro sociální zařízení nebo veřejná prostranství, části zahrádkářských osad nebo parků, u kterých by jinak hrozilo, že je ÚZSVM zprivatizuje, protože jsou z pohledu státu zbytná.

Škola i park pro místní

V blízkosti „strašidelného zámku“ město v mezidobí zřídilo provizorní odběrné místo na covid-19, na jaře uvažovali radní také o zřízení školy pro děti ukrajinských uprchlíků.

S budoucím využitím místa bude hlavnímu městu pomáhat městská část. Podle mluvčího Prahy 6 Jiřího Hannicha je pro nové vedení radnice primární, aby zámecký areál sloužil veřejnému zájmu.

„Potenciál vidíme ve využití některé ze zámeckých budov pro oblast školství, v budoucnu by zde mohla působit například základní umělecká škola. Dále bychom uvítali, pokud by místo sloužilo kulturním a společenským účelům. Mohlo by zde vzniknout kulturní centrum s multifunkčním sálem, kde by se pořádaly koncerty nebo i menší festivaly,“ dodává Hannich.