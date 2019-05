Je externím poradcem šéfa ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka pro legislativu, veřejnou správu, integrovaný záchranný systém a dobrovolné hasičské jednotky. Funkci získal potom, co bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zarazil jeho nominaci do legislativní rady vlády.

Hašek je vnímán jako představitel stranického křídla ČSSD, které má k prezidentovi Miloši Zemanovi blíž než Bohuslav Sobotka.

Ve volbách v letech 2010 i 2013 díky preferenčním hlasům překonal svého stranického rivala předsedu Bohuslava Sobotku.

V parlamentu zasedal od roku 2002, býval předsedou poslaneckého klubu ČSSD. Kvůli souběhu s funkcí hejtmana se mandátu vzdal v roce 2009, po roce se však do sněmovny vrátil. Znovu odstoupil až v dubnu 2014.

V krajských volbách 2016 byl lídrem kandidátky ČSSD na jihu Moravy. V říjnovém hlasování ale strana skončila na třetím místě. Hašek tak neobhájil svůj post jihomoravského hejtmana.

V politice se Michal Hašek pohybuje od roku 1998, kdy také oficiálně vstoupil do ČSSD. Působil jako zastupitel městyse Drásov. V minulosti předsedal Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, mezi lety 2006 až 2008 byl předsedou poslaneckého klubu ČSSD. Mandát poslance vykonával mezi lety 2002 až 2009 a znovu pak od května 2010 do srpna 2013 a od října 2013 do dubna 2014.

Po předčasných volbách v roce 2013, které ČSSD sice vyhrála, ale jen s malým náskokem, patřil Hašek k iniciátorům výzvy, aby Sobotka odstoupil z čela strany. Výzvu odhlasovalo stranické předsednictvo a podpořil ji i prezident Zeman. Pokus o puč skončil neúspěchem, jeho aktéři byli navíc usvědčeni ze lži, když popírali povolební tajnou schůzku s prezidentem Zemanem. Tento neúspěch zmenšil Haškův vliv ve straně.

Michal Hašek vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, diplomovou práci psal na téma Transformace družstev. V roce 2010 pak získal titul doktora práv na slovenské soukromé Vysoké škole v Sládkovičove.

V letech 2005 až 2010 působil ve Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, předsedá dozorčí radě Vinařského fondu ČR a je členem správních a dozorčích orgánů brněnských veřejných vysokých škol a univerzit.

Hašek je ženatý, s manželkou Veronikou má dceru Justýnu. Mezi jeho záliby patří historická literatura a literatura faktu, dále pak turistika, cestování, společenský tanec a sport, zejména squash a bowling.