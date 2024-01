KOMENTÁŘ: Jurečka dříve za lhaní kritizoval Haška, nyní sám odstoupit nechce

Marian Jurečka, v té době první místopředseda KDU-ČSL, která se socialisty a hnutím ANO vyjednávala o vládě, k tomu tehdy pro Deník Referendum řekl toto: „Čeká nás jednání, tato země potřebuje stabilní a pracovitou vládu a máme tu partnera, u kterého lidé, kteří mají jednání vést, nehrají férovou hru a první místopředseda strany je schopen lhát celému národu v přímém přenosu. Všichni pánové, co s ním byli v sobotu v Lánech, se chovají jako malí kluci,“ řekl Jurečka.

„Myslím, že je každému jasné, že se Michal Hašek dostal do velice těžké situace. Nedovedu si představit, že bychom mohli s člověkem, jehož lhaní viděla většina občanů v přímém přenosu, jednat o vládě a že by mohl být členem nějaké vlády, kterou bychom měli podporovat. Každý můžeme udělat chybu, to se stane, ale pak je třeba se k tomu jasně postavit, omluvit se a nést důsledky,“ dodal Jurečka.

Ještě ten den se Hašek za lhaní omluvil. „Mrzí mě to, lhát se nemá, ani v politice, ani v životě. Považuji to za svou osobní chybu,“ prohlásil s tím, že svým jednáním pouze dodržoval dohodu s účastníky setkání o tom, že „schůzka zůstane neveřejná“.

Krátce poté Hašek rezignoval na post prvního místopředsedy ČSSD a ostatní stranické funkce, o pár měsíců později na poslanecký mandát. Vláda ČSSD s premiérem Sobotkou, ministrem zemědělství Jurečkou a Babišem v čele resortu financí mohla vzniknout.

Mimochodem, v drtivé většině médií se tehdy neřešilo nic jiného. A přitom to taky byla taková „klukovina“, jak dnes Jurečkovo lhaní hodnotí někteří poslanci pětikoalice.