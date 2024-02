S Rajchlem chci už do europarlamentu. Ale odmítám, že si mě najal, říká Hašek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek je zpátky v politice, ze které před lety odešel poté, co lhal o své schůzce s Milošem Zemanem. O co mu jde? V rozhovoru pro MF DNES hovořil mimo jiné o kandidatuře do europarlamentu nebo o svém vstupu do strany PRO. „Není proruská. Není ani proamerická nebo probangladéšská,“ říká.