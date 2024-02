Rajchlovo PRO nic lepšího než recykláta Haška nemá, míní politolog Pink

Poslechněte si celý rozhovor s politologem Pinkem v Kontextu:

„Pravděpodobně Jindřich Reichl a strana PRO nikoho lepšího nemá. V minulosti těch pokusů o návrat máme vícero. Byla to třeba Strana práv občanů Zemanovci, Lev 21 Jiřího Paroubka a nyní Michal Hašek. Ale vzpomněl bych ještě rád třeba Janu Bobošíkovou a její podporu ze strany Václava Klause,“ říká Pink k Haškovu comebacku a Rajchlově sázce na něj v klání o Jihomoravský kraj.

Michal Pink • Politolog. Zaměřuje se na problematiku voleb a volební geografii, chování voličů a jejich vnímání volebních systémů. • Vyučuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Šéf PRO Jindřich Rajchl svolával na čtvrtečním briefingu strany všechny lidi s národně-konzervativním viděním světa, aby se spojili proti „progresivním globalistům, na jejichž straně stojí média, kapitál a moc“.

„V českých podmínkách je nejdůležitější konfliktní linie levice-pravice, na které se strany profilují. Za posledních 10 let především s nástupem prezidentské volby je možno sledovat, že otázka daní a peněz ustupuje pomalu do pozadí, ale pořád ne natolik, aby jí jiná témata převálcovala,“ říká Pink.

Strana PRO ještě nepředstavila komplexní program, ale označuje se za národní konzervativce. Na brífinku zdůrazňoval předseda Rajchl i lídr jihomoravské kandidátky Michal Hašek privatizaci půdy a vodních zdrojů, Benešovy dekrety a korespondenční volbu jako pro ně silná témata. Slučuje se to s Haškovým sociálně demokratickým zázemím?

„Teoreticky ano, ale prakticky je vždycky potřeba zasadit konkrétní politickou stranu do určitého typu společnosti. Model Ficova Směru nefunguje v našem více západně orientovaném prostředí. Pokud Jindřich Rajchl vytáhne, když to řeknu trochu nehezky, dva recykláty sociální demokracie a KDU-ČSL (Kláru Liptákovou, druhou oznámenou posilu na jižní Moravě, pozn. red.) a snaží se jimi zaujmout, tak to není úplně ideální recept například pro novou nadcházející generaci voličů,“ krčí rameny Pink

To, jakou „dobu spotřeby“ má strana PRO, ilustruje Pink na příkladu Pirátů a jistého společenského podhoubí, na kterém vyrostli. „Máme tu další novou velkou generaci, která žije na internetu a tam je daleko větší potenciál oslovovat mladou generaci než tím, že vytáhnu téma tradiční rodiny, které bylo klíčové před sto, osmdesáti, možná třiceti lety. Cílová populace, na kterou Jindřich Rajchl cílí ve spolupráci právě s lidmi, jako je Miloš Zeman, tak je opravdu pro něj velice těžko dostupná,“ říká Pink.

Starší ročníky si rozebralo ANO a SPD a přestože se Rajchl dušuje, že opozici nechce tříštit, nutně se bude muset ucházet o ty samé voliče.

Bude záchranou levice příchod umělé inteligence a proč? Proč je bývalé politiky europarlament nejlepší šance k cestě na výsluní? Čím to, že extrémní pravice a levice vůbec dokáže jednat o spolupráci? Je Michal Hašek na jižní Moravě takové eso, jak se on a Rajchl tváří? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!