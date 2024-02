Rajchl se sešel s exprezidentem Zemanem, s Haškem má plán na český Směr

„Naprosto jsme se shodli na tom, že Česká republika se potřebuje co nejrychleji zbavit nekompetentních amatérů, kteří se nešťastnou shodou událostí ocitli na ministerských postech a že je rovněž nezbytné dát naší zemi jasnou národně-konzervativní vizi. Dát jí český SMĚR!“ napsal ke schůzce se Zemanem předseda PRO Rajchl. Smer je i název strany, kterou vede Fico.

Hašek se pokouší restartovat svou politickou kariéru v neparlamentní straně Právo Respekt Odbornost (PRO). Stal se předsedou jihomoravské krajské organizace PRO.

„Naposledy se o něm spekulovalo, že bude zakládat vlastní politickou stranu, český Smer. On má dlouholeté vazby na Roberta Fica, samozřejmě na Miloše Zemana. No a nakonec místo toho, aby došlo k další fragmentaci opozice, tak jsme se dohodli, dokázali spojit naše síly, je to strašně dobře,“ řekl Rajchl ve videu, které už zveřejnil.

„Myslím, že to je jednoznačný signál, jak říká Petr Fiala, že my se hlásíme k sociálním aspektům, že zcela jednoznačně českým Smerem v současné době je PRO. My se jasně přihlašujeme k tomu, že chceme tady dělat politiku Smeru a Michal Hašek zcela jednoznačně nám zase přiblíží tu spolupráci s Robertem Ficem,“ tvrdí Rajchl.

Podle volebního modelu agentury Median zveřejněného v půli ledna by měla strana PRO šanci získat 2,5 procenta hlasů.

Zeman minulý týden zavítal i na seminář organizovaný opozičním hnutím SPD Tomia Okamury, jemuž chce Rajchlovo PRO přetáhnout ty nejvíc nespokojené voliče, které čas od času svolává na náměstí.

„Vláda není ani pravicová ani levicová, tato vláda není ani konzervativní ani liberální. Tato vláda je odborně nekompetentní. Tedy je vládou amatérů,“ kritizoval Zeman vládu Petra Fialy. A své vystoupení zakončil vzpomínkou na své vystoupení na Letenské pláni v listopadu 1989 před pádem komunistického režimu. „Tehdy jsem toto vystoupení skončil slovy: chceme svobodné volby. Dovolte mi, abych tuto výzvu opakoval i dnes,“ prohlásil exprezident Miloš Zeman.