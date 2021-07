Jihomoravská ČSSD Onderku jako lídra nechce. Půlka kandidátů odstupuje

Jihomoravským sociálním demokratům se nelíbí, že byla porušena vnitrostranická pravidla, tedy že se nedbalo na krajské pořadí nominovaných.



Původní jihomoravskou kandidátku v čele s krajským předsedou ČSSD a starostou Líšně Břetislavem Štefanem zvolilo 85 procent delegátů. Celostátní předsednictvo ho ale nakonec odsunulo až na třetí místo za prvního Romana Onderku a druhou poslankyni Kateřinu Valachovou.

„Rezignoval jsem z jednoduchého důvodu. Byla porušena vnitrostranická demokracie, členové jsou přitom základ. Pokud se o ně přestaneme opírat, pak to nemá smysl,“ uvedl Štefan. V sociální demokracii ale zůstává.

Je si vědom toho, že vnitřní řád umožňuje zásahy celostátní vedení do podoby kandidátky, měl by to být podle něj ale mimořádný prostředek. „Ne na to, aby se potlačila vůle krajů,“ doplnil.

Není sám, kdo rezignoval. Spolu s ním kandidátku opustilo dalších třináct kandidátů. Nejvíce podle Štefana z Brna, Vyškovska a Blanenska. Například v posledním zmíněném okrese rezignovali všichni čtyři nominovaní kandidáti. Kromě nich se nechce už dál na kampani podílet ani krajský volební manažer.



Štefanovi by se podle jeho slov i těžko obhajovalo, že chtěl změnu, jakou si nastavil a pak touto cestou nešel. Například sliboval, že na kandidátce nebudou právě staří a kontroverzní politici, jako je exhejtman Michal Hašek nebo právě bývalý brněnský primátor Roman Onderka.

Na kandidátce tak z původních 34 kandidátů zůstalo dvacet jmen. Štefan nevidí moc reálně, že by se je podařilo někým nahradit. Spíš tak bude kandidátka kratší.



Podle něj také celostátní vedení svým krokem, který učinilo, přebralo odpovědnost za výsledek voleb v Jihomoravském kraji.