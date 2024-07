U Brna otevřeli povodňový park. Zadrží vodu, lidem nabídne i koupání a bruslení

Horké letní dny lákají mnohé Čechy k vodě. V Židlochovicích se místním nabízí jedna nová plocha ke koupání zcela zdarma. Poblíž řeky Svratky totiž město vybudovalo takzvaný povodňový park, jehož součástí je i jezírko se štěrkovou pláží a dvěma moly.

„V posledních dnech jsem tady viděl snad sto lidí, kteří se sem přišli koupat,“ popisuje židlochovický starosta Jan Vitula (nez.), že si sem místní našli cestu a nádrže vybudované především jako opatření pro zadržování vody v krajině získávají i další využití.

Vitula tvrdí, že se v celém prostoru dopočítal snad jedenácti různých funkcí. Kromě koupání v létě a bruslení v zimě využívají lidé místo také k vycházkám, cyklisté jako příjemnější spojnici do nedalekých Vojkovic a v blízké době si sem cestu najdou i rybáři. Čeká se jen na okamžik, až budou nádrže se slepým ramenem Svratky zařazeny do revíru.

„Nikde jsem nedohledal, že by se realizovalo něco tak velkého. Výjimkou je nejspíš Podyjí, kde však všechny pozemky byly ve vlastnictví národního parku,“ poznamenal starosta s tím, že v Židlochovicích naopak museli plochu podél řeky, kde se dříve pěstovala řepka či kukuřice, vykoupit a přebudovat za 62 milionů korun.

Z velké části jim na proměnu území přispělo ministerstvo životního prostředí. „Je to inspirace pro řadu obcí, kraje a další instituce, které mohou takto navracet současné toky do původních koryt,“ prohlásil při úterním slavnostním otevření ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

Před úpravou usychaly stromy

Důvodem, proč se v Židlochovicích k tomuto projektu odhodlali, byl postupný úbytek spodní vody, který měl za následek i usychání staletých stromů v zámeckém parku. „Odcházely celé řady porostů,“ podotkl starosta.

Nyní už se lokalita mění. Hnízdí v ní ptáci, které dříve u řeky neviděli, objevily se i nové druhy hmyzu. Židlochovice očekávají, že plocha poroste ještě dál, zvlášť u travin, u kterých zatím nastal první pokos plevele a rozmanité louky tu vyrostou až v dalších letech.

Přímo do Židlochovic se při výstavbě povodňového parku jezdili podle Vituly inspirovat i starostové ze středních Čech, a nejen z nejbližšího okolí, kde pod jeho vedením plánují velký regionální projekt, který by měl navrátit Svratku do původního koryta s meandry a zajistit tak protipovodňovou ochranu pro obce, kterými řeka protéká.

„Řešíme projekt od Rebešovic až po Nosislav. Domluvili jsme se, že se vytvoří soupis všech záměrů, které v minulosti v tomto regionu vznikly, zreviduje se a následně se přistoupí ke zpracování projektové dokumentace s výsledným řešením,“ popsal plány Vitula na dvanáctikilometrovém úseku Svratky.

Ani tento komplexní projekt nespočívá podle něj pouze v ochraně před velkou vodou, ale i právě v zadržování vody v krajině a úpravě obou břehů řeky.

Podobný park chystá i Brno

To ostatně už několik let plánují i na jihu Brna. Politici tady chtějí vytvořit rozsáhlý biotop u zmíněné Svratky v délce více než 500 metrů. Záměr počítá se třemi nádržemi, kdy první bude plnit čisticí funkci, další bude určena ke koupání a ze třetí bude možné vyjet na lodičce na řeku.

„Pracujeme na majetkoprávním vypořádání, takže realizace zatím není v dohledu,“ uvedl starosta městské části Brno-jih David Grund (ODS) s tím, že se v čase také navyšují náklady. Podle jeho odhadů můžou aktuálně dosahovat 150 až 200 milionů korun. „Ještě je otázkou, jestli by bylo dobré budovat tento přírodní a rekreační areál dříve, než budou hotové předchozí etapy protipovodňových opatření,“ poznamenal. S jejich dokončením se počítá nejdříve v roce 2028.

Povodí Moravy, které je správcem toků, v posledních deseti letech investovalo do revitalizace vodních toků včetně jejich návratu do původního meandrujícího koryta a do dalších přírodě blízkých opatření více než 700 milionů korun.

„Konkrétně na jižní Moravě to v posledních letech byla revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, retenční prostor Novosedly či revitalizace Kyjovky u Moravské Nové Vsi,“ vyjmenoval mluvčí státní podniku Petr Chmelař. Právě na úpravu Kyjovky se chystá Povodí Moravy i přímo v Kyjově, kde by se měla říčka více roztáhnout do městského parku a nabídnout tak atraktivní prostor pro trávení volného času.