Masarykův okruh po 18 letech opustí ředitelka Ulmanová, sní o návratu MotoGP

Ivana Ulmanová se loučí po více než osmnácti letech, během nichž Masarykův okruh zažil svůj největší rozmach včetně statisícových návštěv na závodech motocyklové Grand Prix.

„Přišla jsem do firmy s panem Abrahamem a rok už se dohadujeme, že odejdu. Rozhodla jsem se již dříve a oznámila jsem to před čtyřmi měsíci, nekončím ze dne na den, nejde o návaznost na nějakou událost. S předstihem jsme se domluvili, že skončím k 30. červenci, v pondělí tedy ještě přijdu uklidit kancelář,“ řekla Ulmanová pro redakci iDNES.cz.

O tom, kdo nový povede společnost Automotodrom Brno, která Masarykův okruh provozuje, nemá žádné informace. Podobně jsou na tom i její brzo již bývalí spolupracovníci.

„V tuto chvíli nástupce paní Ulmanové není znám, což je vše, co k tomu mohu říct,“ sdělil mluvčí automotodromu Petr Boháč.

Karel Hubáček, který od Abrahama prostřednictvím své firmy Shakai společnost Automotodrom Brno a s ní i areál brněnského Masarykova okruhu včetně závodní dráhy, polygonu a hotelu koupil loni na přelomu července a srpna, s médii nekomunikuje. Žádosti redakce iDNES.cz o rozhovor zůstávaly během roku nevyslyšeny.

Loni Hubáček při převzetí Automotodromu Brno oznámil, že chod Masarykova okruhu plánuje zachovat. V minulosti ještě za Abrahama se mluvilo o developerských plánech, konkrétně o záměru vybudovat na okruhu byty.

„Nemám informaci, zda bude nový majitel v budoucnu opravovat závodní dráhu, což je potřeba. Každopádně tato sezona je naplánována prakticky od jejího začátku, okruh je až do listopadu plný a pracuje se na programu a objednávkách na rok 2025. Nevyvstaly žádné problémy, všechno běží dál, neodcházím ve zlém. Odchod je čistě moje rozhodnutí,“ uvedla Ulmanová.

Posledním výraznějším projektem, na němž na Masarykově okruhu pracovala, je vybudování offroadové a endurové trati mezi tribunami C a F. Měla by sloužit mimo jiné k testům a kurzům uživatelů čtyřkolek, v minulých dnech si ji v rámci výcviku vyzkoušeli policisté.

„Za mě je to úplná pecka. Čtyřkolku má hodně lidí a je o život se na ní pohybovat, kurzy tedy budou ku prospěchu veřejnosti. Policisté byli tratí nadšeni,“ pochvaluje si končící ředitelka.

Dál bude spolupracovat s Abrahamem

Na okruhu si ještě ponechává minibikovou akademii a plánuje ho navštěvovat jako divačka. Za prací odchází ke Karlu Abrahamovi, s nímž ve společnosti Automotodrom Brno působila.

„To je ta základní věc. Jsme spolu pracovně třicet let a já nevidím důvod, proč to trhat. Karel Abraham se pohybuje v motorsportu, máme menší aktivity v MotoGP a několik developerských projektů. Věřím, že si tam svoji parketu najdu,“ vyhlíží do budoucnosti Ulmanová.

Její éra na Masarykově okruhu je z velké části spojena se závody MotoGP, které se v Brně dařilo s velkými problémy držet do roku 2020.

„Nejraději vzpomínám na rok 2007. Přijely sem neuvěřitelné davy z Maďarska kvůli Gáboru Talmacsimu, v té sezoně skvěle jezdil Lukáš Pešek a v kubatuře 250 ccm startoval Karel Abraham junior. Ten ročník byl jedinečný a přiblížil se k němu už jen rok 2015, kdy jsme slavili 50. výročí první Grand Prix jako závodu mistrovství světa. Zároveň to byl poslední rok, kdy jsme Grand Prix chystali my,“ vzpomíná Ulmanová.

Přestože už u toho nebude, stále se zcela nevzdala naděje, že se Brno v kalendáři MotoGP zase někdy objeví. „Mám v sobě malou jiskřičku,“ přiznala. „Přála bych si, aby se objevil někdo, kdo finančně podpoří potřebné investice nutné k návratu motocyklové Grand Prix. Naděje umírá poslední. Pokud se najde investor, vše je možné, a vidět znovu MotoGP v Brně by bylo úžasné,“ míní Ulmanová.

Jak se připravovala dráha na závody MotoGP: