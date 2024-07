Na následující schůzi starostku Znojma odvolají, svolala ji na nejzazší termín

O svolání zastupitelstva požádala opozice složená z uskupení Naše Znojmo, SPOLU a Pro Znojmo před necelými dvěma týdny poté, co oznámila, že se jí podařilo získat křehkou většinu a že převezme vládnutí nad městem.

V čele radnice jsou dosud hnutí ANO, SPD a uskupení Znojmáci. Rozhodujícím hlasem ve prospěch dosavadní opozice se stala „přeběhlá“ místostarostka Bohumila Beranová (Znojmáci), jejíž spolustraníci ji v přechodu podpořili.

Opoziční politici se tak na svolaném jednání chystají odvolat dosavadní koalici v čele se starostkou Ivanou Solařovou (ANO) a nahradit ji svou vlastní vládou. Solařová je zároveň kandidátkou hnutí na hejtmanku v podzimních krajských volbách.

„Vyvíjelo se to tak, že se zastupitelstvo sejde až v nejzazší možný termín. Počítali jsme s tím, že si funkce podrží až do poslední chvíle. Bereme to tak, jak to je,“ reagoval lídr opozice František Koudela (SPOLU), že oficiální informaci o svolání zastupitelů ještě nemá. Právě on se má stát novým starostou, i když nejsilnější opoziční silou je uskupení Naše Znojmo.

Nařčení „přeběhlé“ místostarostky

Ve stejný den, kdy Solařová svolala mimořádné zastupitelstvo, adresovala vládnoucí hnutí ANO a SPD výzvu místostarostce Beranové, aby vysvětlila pochybnosti týkající se údajně nestandardních okolností ohledně městské zakázky pro firmu jejího manžela Martina Berana.

Podle nich měla naléhat na úředníky, aby zpětně připravili podklady pro zadání objednávky prací, které by uhradilo město. Hnutí tvrdí, že opravy už firma prováděla, přestože se radní chystali objednávku teprve objednat.

„Domníváme se, že tak mohlo dojít k hrubému porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, a vyzýváme paní Beranovou, aby vše jasně vysvětlila a vyvrátila veškeré pochybnosti. Zejména ji vyzýváme, aby vyvrátila podezření, že se jakýmkoli způsobem snažila zasahovat do procesu zadávání zakázek a že tlačila na zaměstnance úřadu, aby zakázku zadali firmě jejího manžela bez výběrového řízení,“ uvedla vládnoucí hnutí.

Z obou táborů padají trestní oznámení

Nejde přitom o jedinou výzvu, kterou si znojemští politici v napjaté atmosféře posledních pár týdnů adresovali mezi sebou. Po oznámení opozice o převzetí vlády nad městem totiž přišli politici ANO včetně Solařové a jihomoravské šéfky hnutí Aleny Schillerové s vážným obviněním, že si Beranová většinu zajistila díky korupci obsahující uplácení půl milionem korun.

Podobná slova volil dokonce i předseda ANO Andrej Babiš. „Tradiční strany použily ve Znojmě šokující praktiky, aby se zbavily naší úspěšné starostky Ivany Solařové a dostaly se zpátky k moci. Po dlouhých dvaceti letech to byla totiž ona, kdo dal přes prsty korupčníkům a ukončila podezřelé prodeje městských bytů,“ prohlásil.

Opozičníci toto nařčení důrazně odmítli a politické protivníky vyzvali, aby řekli, kdo, kdy a kde peníze nabídl. Vysvětlení se nedočkali, na politiky ANO proto podali trestní oznámení, protože se cítili neprávem pomluveni. Ještě před nimi učinili stejný krok právě i členové hnutí.

Jednu takovou korupční nabídku podle svých slov dostal koaliční zastupitel za SPD Květoslav Svoboda, také on se obrátil na orgány činné v trestním řízení. Podle ANO byl stejně osloven i další člen koalice Bert Bartas (Znojmáci). Ten ale tvrzení striktně odmítl s tím, že hnutí hrubě zneužilo jeho jméno.