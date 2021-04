V ČSSD se úspěch neodpouští. Matadoři přitom mohou přinést body, říká Hašek

Znamená vaše nová stranická funkce váš návrat do vysoké politiky?

Otázky na návraty Michala Haška slýchávám v posledních letech opakovaně. Okomentuji to jednoduše: ze sociální demokracie jsem nikdy neodešel. Samozřejmě jsem si vybral pauzu po podzimu 2016, kdy jsem odcházel po krajských volbách. Vzal jsem na sebe zodpovědnost, když tady ČSSD dostala 15,5 procenta. Co by za takový výsledek dnes strana dala? Nicméně jsem chtěl dát šanci kolegům, aby předvedli novou etapu. Voliči to bohužel vyhodnotili tak, že sociální demokracie v roce 2020 získala už jen 5,5 procenta.

To mě samozřejmě zamrzelo. V mezičase jsem se věnoval advokacii a věnuji se jí i teď. Mám za sebou první část advokátních zkoušek a přede mnou je jejich dokončení. Politika mě samozřejmě zajímá a zajímat bude, tím se ostatně netajím. Jsem velmi rád, že loni na podzim v takovém pro mě pomyslném testu mě voliči z osmnáctého místa na kandidátce v krajských volbách posunuli preferenčními hlasy mezi čtyři zvolené zastupitele. Důvěry si vážím, zvlášť v této těžké době, a neberu to jen tak.