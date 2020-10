Dál už je jenom politický hřbitov, ČSSD se musí nadechnout, tvrdí Hašek

Jak hodnotíte celorepublikový výsledek ČSSD?

Sociální demokracie nestartovala v pozici strany, která jde zvítězit, ale aby přežila a zůstala ve většině krajských zastupitelstev. Chápu, že politologové a novináři porovnávají výsledky s minulými krajskými volbami, ale je také potřeba připomenout, že se v mezičase něco stalo. A to, že sociální demokracie pod vedením pánů Sobotky a Chovance byla drtivě poražena ve sněmovních volbách před třemi lety. Dostali jsme tehdy asi 7,5 procenta, což byl drtivý knock-out, ze kterého se strana ještě pořádně nevzpamatovala. Budu pokračovat evropskými volbami, ve kterých sociální demokracie také neuspěla. To jsou body, se kterými jako volební manažer srovnávám letošní výsledek. Určitě mohl být lepší. Mrzí mě každý jeden kraj, kde kolegové v zastupitelstvu nejsou. Když jsem však přebíral agendu volebního manažera, tak předvolební analýzy ukazovaly, že máme ve třech krajích šest procent. Sobotní výsledek ukazuje, že jsme zastoupeni v osmi krajích a v několika máme dokonce dvouciferný výsledek. Odráží to aktuální kondici ČSSD. Dostali jsme šanci se ještě jednou pořádně nadechnout před sněmovními volbami v příštím roce. Sociální demokracie má nyní před sebou hodně práce, aby přesvědčila levicové voliče, že má cenu ji volit.

Místopředseda Michal Šmarda řekl, že ČSSD doplácí na vládu s ANO. Souhlasíte s ním?

Nesouhlasím. Kdyby platila tato teze, tak na Vysočině, odkud pochází pan Šmarda, by ČSSD nezískala 11 procent. Dále pak v Pardubickém kraji pod vedením Martina Netolického 15 procent. Takto bych mohl pokračovat. Je to kraj od kraje a případ od případu. Určitě u voličů částečně zafungovala otázka souhlasu nebo protestu proti centrální vládě, ale mnohem více nám voliči vystavili vysvědčení podle toho, v jakém stavu je sociální demokracie v jednotlivých krajích.

Sehrála ve volbách roli i situace kolem pandemie koronaviru a postup vlády, kdy předseda ČSSD Jan Hamáček v oblíbenosti dokonce přeskočil premiéra Andreje Babiše?

Nebýt Honzy Hamáčka, tak je sociální demokracie mrtvá. Mám na mysli Honzu Hamáčka jako ministra vnitra a předsedu ČSSD. Mnozí se červenému svetru vysmívají, ale myslím, že je to něco, co udrželo sociální demokracii při životě. Ano, nebavíme se o třiceti nebo dvaceti procentech, ale bavíme se o tom tenkém rozdílu, kdy sociální demokracie existuje, nebo neexistuje. Díky tomu, co Hamáček dokázal od jara až do teď, jsme dále ve hře. Nemáme zatím dvouciferné výsledky, ale myslím, že roli našeho předsedy ocení až budoucnost.

Hovoří se ovšem o tom, že by vedení strany z výsledku voleb mělo vyvodit důsledky. Spekuluje se i o konci předsedy Hamáčka.

Ať to říkají lidé, kteří uspěli, a nikoliv šedé myši, které neuspěly. Ať si každý napřed zamete před vlastním prahem a odpoví si na otázku: Co jsi ty konkrétně udělal pro úspěch sociální demokracie ve tvém okrese a kraji? Až si každý takovou analýzu udělá, ať se postaví ten seznam veleúspěšných, kteří přijdou a řeknou, že má Hamáček skončit. Od těch, kteří uspěli, jsem zatím výzvu k odchodu předsedy neslyšel. Že to říkají ti, kteří neuspěli, rozumím. Ať však začnou u sebe…

Prezident Miloš Zeman řekl, že za Hamáčkem nejsou silné osobnosti, tedy místopředsedové strany. A to je podle něho důvod, proč ČSSD ve volbách neuspěla.

Tyhle volby Hamáčkovi napříč republikou ukázaly, kde má osobnosti, o které se může v budoucnu opřít. Prostě, koho lidé volí. Vynořila se řada lidí, kteří uspěli na kandidátkách i díky preferenčním hlasům. Jsem rád, že uspěli současní hejtmani. Je vidět, že lidé ocenili její vedení i během koronavirové krize. Takže je vidět, že jsme kraje zase nevedli tak špatně. Kromě mě, kdy jsem z nevolitelné pozice získal mandát, si takto dobře vedl i bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, Radko Martínek v Pardubickém kraji či Milada Emmerová v Plzeňském kraji. Takže když si ČSSD udělá mapu, kde a koho lidé volili, tak určitě Jan Hamáček a vedení strany najdou lidi, kteří mají potenciál oslovit levicové voliče.

Co říkáte na výsledek na jižní Moravě, když jste měli v minulosti i přes třicet procent?

V roce 2008 jsem jako lídr vyhrál s kandidátkou sociální demokracie s výsledkem 35 procent. O čtyři roky později jsme měli přes dvacet procent a 2016 navzdory atakům vůči mé osobě jsem odcházel se ziskem 15,5 procenta. Tehdy jsem vzal na sebe odpovědnost za volební výsledek a odešel jsem z aktivní veřejné politiky. Teď jsme na hranici volitelnosti, protože máme pět procent. Máme před sebou hodně práce. Velice si vážím, že mi Jihomoravané dali prostřednictvím preferenčních hlasů možnost být v krajském zastupitelstvu. Kandidoval jsem až z osmnáctého místa. Určitě se budu snažit, aby se situace ČSSD zlepšila. Pět procent znamená, že dál už je jenom politický hřbitov. To si v žádném případě sociální demokracie ani na úrovni celostátní nezaslouží.

Nemyslíte si zpětně, že byla chyba, když jste si nezvolili do čela jihomoravské kandidátky bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou, ale vybrali jste méně známého Marka Šlapala?

Historie nezná kdyby. Sociální demokracie se prostě rozhodla, že lídrem bude pan Šlapal a seřadila za ním dál kandidátku. Ta dopadla, jak dopadla. Je na místě poděkovat každému voliči, co nám hodil hlas. Osobně děkuji za podporu mně a panu profesorovi Janu Žaloudíkovi, který kandidoval také na jižní Moravě a dostal nejvíce preferenčních hlasů. Teď je to o práci, nikoliv o dohadování, co by bylo lepší. Máme jasný vzkaz od voličů v Jihomoravském kraji a musíme s tím pracovat.

Na jižní Moravě jste získali jen čtyři mandáty. Není to jasný vzkaz ke změně v krajském vedení?

Jak jsem již říkal, sociální demokracie dostala čas se nadechnout. Máme před sebou sněmovní volby v příštím roce, které budou klíčové. Máme přesně rok na to, abychom se zmobilizovali a zaktivizovali. Jestli to bude znamenat nějaké personální změny, nedokážu nyní říci. Současné vedení si musí samo říci, zda dosažené výsledky považuje za úspěch, ale jde o naše interní věci, které si musíme vyřešit sami a neotravovat s nimi voliče. Na jižní Moravě si musíme jasně říct, co podpoříme a nepodpoříme. Počkáme si také na budoucí priority kraje, s čím kolegové přijdou. Zatím jsou známé jen obecné obrysy. Pánové se v sobotu sešli na brněnském magistrátu a něco upekli. Počkáme, jak to pocukrují a jak nám to bude chutnat.

Podle informací MF DNES byla na stole krajská koalice ANO, ODS, Starostů a ČSSD.

Podle mého názoru má vítěz voleb dostat první šanci k sestavení vlády. Očekával bych, že jako první na řadě bude lídr ANO Bohumil Šimek, aby zjistil, zda má potenciál složit koalici. To jde zjistit maximálně během tří dnů. Považuji za špatné, když vítěz nedostane ani šanci, protože pak si lidé mohou říci, proč vlastně chodí k volbám.

Už dříve jste prohlásil, že předběžná dohoda kolegů o nové koalici v Jihomoravském kraji výrazně pomůže Babišovi a ANO vyhrát příští sněmovní volby. Jak to myslíte?

Obcházení ANO jako vítěze voleb může hnutí skutečně pomoci. Kolegové politici tím nahání voliče do náručí Andreje Babiše. Určitě všichni voliči ANO nepřišli nyní k volbám, tento postup proti hnutí je může aktivovat a donutit přijít k urnám.

Na sociální sítě jste napsal, že tyto volby byly takové malé pomyslné referendum o Haškovi. To znamená, že pokud byste se z osmnáctého místa nedostal do zastupitelstva, tak tím definitivně končí vaše politická kariéra?

Dá se to tak říci. Po bitvě je ale každý generál… Nyní jsme v situaci, kdy mně voliči dali hlasy. Tyto volby pro mě byly testem. Neusiloval jsem o místo v čele kandidátky, chtěl jsem podpořit kolegy. Ale na druhou stranu, kdybych se do zastupitelstva nedostal, tak už kandidovat za sociální demokracii a do veřejné funkce pravděpodobně nebudu.

Neberete váš výsledek, že jste se do zastupitelstva dostal, jako signál, že byste měl být v ČSSD a politice vůbec aktivnější?

Tak zase nevytvářejme tady nějaká přehnaná očekávání a napětí u některých. Myslím, že nyní dělám pro sociální demokracii dost. Pracuji na úrovni kraje a pomáhám v centrále. Byl jsme volebním manažerem pro letošní volby a pomáhám ministru Hamáčkovi a ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi. Budu rád, když se k pomoci přidá i řada dalších.

Co bude dál s ČSSD?

Jak jsem říkal, musíme si zanalyzovat výsledek krajských voleb. Budeme mít hejtmana v Pardubickém kraji a možná i jinde. Sociální demokracie přežila. Jsme v nadpoloviční většině krajů, i když to tak na začátku roku nevypadalo. Politika je běh na dlouhou trať.