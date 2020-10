Konec levicových bašt, v Olomouckém kraji je ČSSD a KSČM zabralo ANO

„Jde o jev, který začal už před volbami do Sněmovny v roce 2017. Největší skupinu voličů ANO dnes tvoří bývalí voliči ČSSD a část protestních voličů KSČM,“ míní politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda.

„Úspěch hnutí ANO v přebírání levicových voličů se však může stát pastí., protože tím zároveň zhoršuje pozice svých potenciálních koaličních partnerů, což se přesně teď v Olomouckém kraji stalo,“ dodává.

Propad levice podtrhlo i to, že Prostějovsko a Přerovsko, odkud pochází špičky hnutí ANO, se teď staly Babišovými baštami.

ČSSD nepomohly ani známé nezávislé tváře, které s ní společně kandidovaly v rámci uskupení Patrioti.

„Bohužel lidé berou krajské volby jako volby do poslanecké sněmovny. Nechápou, že by měli volit konkrétní lidi, kteří je budou zastupovat,“ stěžoval si například starosta Litovle Viktor Kohout, který se proslavil během jarní vlny epidemie koronaviru, když bylo Litovelsko v karanténě.

„Vcelku nepochopitelné pro mě je, že i lidé z Litovle dali hlas stranám, které nenabízí žádného místního zástupce. Lidé pořád ještě nechápou, o čem kraj je. Zklamaný jsem hlavně proto, že Litovelsko na kraji opět nemá zástupce,“ dodal Kohout, který byl na společné kandidátce na pátém místě.

Posílení ANO změnilo v Prostějově rozložení sil

V Litovli nicméně ČSSD a Patrioti skončili na čtvrtém místě se ziskem přes 13 procent hlasů, což byl v kraji zcela výjimečný výsledek. V ostatních větších městech byl zisk pod hranicí pro získání mandátů.

Nejvíce, rovných pět procent, zapsal Prostějov, kde měla sociální demokracie tradičně velkou podporu. Hlavním důvodem je skladba obyvatel, z nichž velká část byla a je zaměstnaná v průmyslu.

Na Prostějovsku navíc chybí silná střední třída a malí živnostníci. Donedávna byla dalším důvodem i skutečnost, že hnutí ANO bylo ve městě slabé. To se však změnilo.

„Na celém Prostějovsku máme v rámci toho špatného výsledku nejvíce procent v kraji, ale to je slabá útěcha. Zdravé jádro zůstane a pobavíme se s odstupem a bez emocí, co v příštích letech. Za rok nás čekají volby do Sněmovny a za další rok do obcí a měst,“ konstatoval náměstek hejtmana, trojka na krajské kandidátce a šéf ČSSD na Prostějovsku Ladislav Hynek.

Lídr komunistů: Nemůže svádět výsledek jen na ANO

Podle něj se situace na politické mapě v zemi za poslední roky rapidně změnila. Voličů je stále stejně, ale do sociální politiky se pustilo mnoho dalších stran.

„Je to přirozený vývoj. Výsledek respektujeme, bereme si z něho ponaučení a uvidíme, jak dál,“ řekl.

Zcela propadli i komunisté. „Je vidět, že došlo k přesunu politických sil. Ze zastupitelstva jsme nevypadli jen my, ale i sociální demokraté. Určitým způsobem nás převálcovalo ANO, které je hegemonem, jenž nám sebral hlasy. Ale nemůžeme to svádět jen na něj,“ přiznal krajský lídr komunistů Ludvík Šulda.

Chyby, o kterých ví, si chce vyříkat se svými kolegy a nepochybuje o tom, že je potřeba podstatných změn. „Je otázkou, zda jen v rámci Olomouckého kraje, nebo celé KSČM,“ dodal.