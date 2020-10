Na jižní Moravě už rozdělují funkce, Lukl chce být spojkou do Prahy

Dynamika a razance, s nimiž se lidovecká jednička v kampani prezentovala heslem „Grolich je jinej“, byly vidět i během víkendu.

V sobotu rychlé dohody, v neděli do nočních hodin rokování o konkrétních gescích a dnes má prozradit složení „své“ rady. A budoucí hejtman nechce, aby zůstalo jen u toho. Chystá velké změny, jejichž výsledkem má být jiný, dominantnější kraj.

Současnému vedení v čele s hnutím ANO vytýká, že za poslední čtyři roky pod ním jižní Morava stagnovala. „Není tu žádné pořádné téma, takže se ani není o čem bavit. Chválím, že se dorazil nákup vlaků, ale jinak se tu nic nového neudálo. O letišti se bavíme dvacet let, podobně o MotoGP,“ prohlásil Jan Grolich.

Jako jednu z priorit vidí reformu zdravotnictví, hlavně provázanost nemocnic. „Nově nastavíme i peníze pro sociální služby, které je třeba dostat zpátky na nohy,“ nabízí další téma Grolich, jenž zdůrazňuje i životní prostředí. Konkrétně na boj se suchem chce minimálně zdvojnásobit současnou „injekci“ deset milionů korun.

Ani jednu ze zmíněných oblastí si přitom lidovci na kraji nechtějí vzít pod sebe. A nehodlají sáhnout ani po silových resortech, kde se točí miliardy, jako je doprava nebo majetek s investicemi.

„Každý vidí sílu v něčem jiném. My třeba považujeme za jeden z nejsilnějších regionální rozvoj, jsou v něm vyčleněné dotace na zadržování vody v krajině,“ vysvětlil s tím, že KDU-ČSL usiluje také o kulturu se sportem.

Doprava a školství pro ODS

Nejprestižnější gesce tak nakonec nejspíš připadnou ODS. „Z toho, že prioritou musí být doprava, neustoupíme. Je třeba mít plán oprav nejen na následující čtyři roky, ale na delší dobu. Vždyť poslední silniční strategie pochází z roku 2008. Výši výdajů na dopravu musíme udržet i přes pokles příjmů v rozpočtu, jinak bychom za pár let zase měli spoustu uzavírek,“ zopakoval několikrát lídr občanských demokratů a budoucí náměstek Jiří Nantl.

Druhým zásadním tématem pro něj bylo v kampani školství, věda a výzkum – a právě této oblasti by se mohl chopit osobně. „Musíme mít dobrou infrastrukturu a dobré školství, jinak bude kraj dlouhodobě zaostávat,“ poznamenal současný šéf vědeckého institutu Ceitec.

V sociální oblasti, které se má ujmout Jana Leitnerová z Pirátů, hodlá hejtmanství mnohem více podporovat domácí péči a terénní služby. „Projdeme, kam a na co peníze proudí, protože nevěřím, že se to doteď nějak zvlášť kontrolovalo,“ poznamenala.

Lukl spojkou Brna s Prahou

Starostové, konkrétně současný náměstek Martin Maleček, budou nadále zodpovídat za oblast územního plánování. Důležitou roli ale může sehrát i jejich lídr František Lukl, jen jiným způsobem. Jako předseda Svazu měst a obcí i bývalý ministr pro místní rozvoj v Rusnokově vládě má totiž v Praze řadu kontaktů.

Rozdělení rady kraje KDU-ČSL (3 místa): hejtman Jan Grolich a další dva radní

(3 místa): hejtman Jan Grolich a další dva radní Piráti (3 místa): náměstek Lukáš Dubec a další dva radní

(3 místa): náměstek Lukáš Dubec a další dva radní ODS (3 místa): náměstek Jiří Nantl a další dva radní

(3 místa): náměstek Jiří Nantl a další dva radní Starostové pro jižní Moravu (2 místa): náměstek František Lukl a jeden radní

Mnohokrát dokázal tlačit na vládu, aby vyslyšela požadavky obecních samospráv. Například nedávno ji jako „první starosta“ nutil, aby obcím poslala kompenzační bonus za to, že jim předtím vzala peníze pro živnostníky, které ovlivnila opatření proti koronaviru.

„O styčném důstojníkovi mezi Brnem a Prahou jsme debatovali. Rád se této role ujmu,“ sdělil MF DNES Lukl.

Právě on v kampani nejhlasitěji akcentoval téma špatně nastaveného systému rozdělování daní od státu – jižní Morava v přepočtu na jednoho obyvatele dostává méně než jiné regiony. Prosadit férové narovnání je teď jeho hlavní úkol.

Jenže jednání s vládou Andreje Babiše nemusí být jednoduché. Zvlášť když tvořící se koalice – podobně jako před dvěma lety po komunálních volbách v Brně – vyšachovala jeho vítězné hnutí ANO.

„A jakou to mělo výhodu, když ve vedení kraje byli? Ani financování sociálních služeb, které měla osm let v kraji na starosti ČSSD, nepomohla sociálnědemokratická ministryně. Nemyslím, že to může být horší,“ nebojí se překážek Grolich.

A chce se zaměřit i na lepší „marketing“. Nikoli pouze podle něj je končící hejtman Bohumil Šimek (ANO) považován za neviditelného. „Zavedeme videozpravodaj, ale nejen pro mě, ale i pro ostatní radní. Chci dát prostor také opozici, aby to byla férová prezentace kraje,“ prohlásil.