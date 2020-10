Rychlá dohoda. Hejtmanem jižní Moravy bude lidovec Grolich, ANO v opozici

Šestatřicetiletý Grolich je kometou letošních krajských voleb na jižní Moravě.

Dosud takřka neznámý starosta Velatic na Brněnsku a poslední čtyři roky i krajský zastupitel získal 12 tisíc preferenčních hlasů, suverénně nejvíc v kraji. Teď bude šéfovat koalici, která dá dohromady pohodlnou většinu 37 z 66 zastupitelů.

„Dohodli jsme se, že se dohodneme, dává nám to smysl. Zítra se potkáme a dorazíme detaily. Základní memorandum jsme podepsali. Děkujeme za velkou podporu, která dala jižní Moravě jasnou zprávu, že máme udělat změnu. A doufám, že se to podaří,“ prohlásil Grolich.

„Mám nejsilnější mandát, největší preference, hejtmanem budu já,“ doplnil.

Šestatřicetiletý právník o parník předběhl i „čtyřtisícového“ oblíbeného stranického kolegu a bývalého hejtmana Stanislava Juránka. V domovských Velaticích voliči Grolichovi dali 73 procent platných hlasů.



Jeho KDU-ČSL skončila ve volbách druhá za hnutím ANO se ziskem přes 15 procent hlasů a 11 mandátů. Třetí Piráti získali 10 mandátů, čtvrtá ODS 9 zastupitelů a pátí Starostové 7 mandátů.

Jednání o čtyřkoalici začala rychle, vyjednávací týmy se scházely již v sobotu odpoledne. Navečer se pak zástupci všech čtyř stran sešli na brněnském magistrátu, aby se definitivně domluvili.

„Jednání nemusí být snadná, takže je potřeba začít co nejdřív. Dlouhodobě je z hlediska očekávání středových a středopravých voličů cesta k výraznějšímu prosazení tohoto proudu přes volební spolupráci,“ prohlásil odpoledne lídr ODS Jiří Nantl.

Podle jedničky Starostů Františka Lukla vše směřovalo k dohodě. „Nejbližší koaliční partner se v tuto chvíli jeví ODS a Piráti. Dohodli jsme s na základních rysech,“ uvedl Lukl.

Výsledek přes 10 procent a 7 mandátů vnímá hodně pozitivně. „Je to velký úspěch pro Starosty, je to silný hlas,“ uvedl Lukl.

Lídr ODS nevylučoval, že se obrátí i na ANO. „Náš základní cíl není negativní, ale je pozitivní, tedy sestavit koalici, která by fungovala i ve velmi těžké době. Myslím, že o vyšachování hnutí ANO se víc mluví, já bych ty řeči nepřeceňoval. Ve hře jsou opravdu všechny možnosti, uměl bych si představit i velmi širokou koalici,“ poznamenal Nantl.

Z hlediska počtu mandátů připadalo v úvahu i spojení, v němž by bylo hnutí ANO s ODS, Starosty pro jižní Moravu a sociálními demokraty, kteří byli i v končící krajské koalici. Dohromady by měli 35 mandátů a vyšachovali by tak ve volbách druhé lidovce. „S výsledkem jsem spokojený, i když mohl být vyšší. Nic není rozhodnuto, o koalici budeme jednat,“ řekl lídr ANO Bohumil Šimek.

Sociální demokraté, kteří spadli z jedenácti mandátů na současné čtyři, pouze vyčkávali. „Aktivně se nikomu neozýváme, z naší pozice to nemá cenu. Čekáme na telefonát,“ prohlásil lídr kandidátky ČSSD a dosavadní náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Spokojení jsou politici z uskupení Spolu pro Moravu, které tvoří TOP 09 a Zelení. Získali pět mandátů. „Spojení liberálních stran se ukázalo jako dobré. Čísla by byla lepší, kdybychom se víc zaměřili i na venkov, ale máme omezené zdroje a nevedli jsme extra velkou kampaň,“ uvedl lídr Jan Vitula.

S lídry Pirátů, ODS a KDU-ČSL, kteří tvoří koalici i na brněnském magistrátu, si už telefonoval. „Nikdy jsem nebyl nadšený z brněnské koalice. Byli jsme spokojení ve stávající koalici na kraji,“ poznamenal Vitula.

Starší lidé se k volbám báli, lituje Navrkal

Poprvé od vzniku krajů naopak budou v jihomoravském zastupitelstvu chybět komunisté.



„Je to obrovské zklamání. Mysleli jsme si, že dostaneme větší podporu, protože jsme pro to udělali všechno. Máme informace z terénu od našich lidí, že přestože volební účast byla obstojná, tak ti naši starší lidé strach z koronaviru nepřekročili, což nás trošičku zbrzdilo, především na venkově,“ posteskl si jihomoravský lídr KSČM Stanislav Navrkal.

„Samozřejmě děkuji všem voličům, my asi nejsme v rámci strany v republice jediní (kdo neuspěl) a budeme si muset výsledky vyhodnotit,“ sdělil Navrkal, který se stejně jako straničtí kolegové Ivo Pojezný a Zdeněk Koudelka dosud pokaždé do zastupitelstva dostal.

Ještě před čtyřmi lety pobrali komunisté na jižní Moravě 9,69 procent hlasů.

„Tolik jsme nečekali, ale doufali jsme, že bychom mohli získat šest a půl až sedm procent, jak ukazovaly i některé průzkumy. Ale hlavně v Brně jsme ztratili obrovské množství hlasů. Mladí se k volbám jít nebáli, ti starší opatrní lidé k volbám nešli. V daných možnostech jsme udělali, co jsme mohli - kontaktní kampaň, byli jsme mezi lidmi. Samozřejmě kvůli finančním možnostem nemáme ty obrovské billboardy a bannery, šli jsme spíš skromnější cestou,“ poznamenal Navrkal.