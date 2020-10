Žádné eso nemám. Hejtmanem by měl být ten první, tvrdí smutný vítěz Šimek

Máme informaci, že se bezprostředně po volbách rýsovala koalice ANO, ODS, ČSSD a STAN. Co se stalo?

To se od vás dozvídám takové zajímavosti a záludnosti. Samozřejmě variant bylo určitě několik, možná tady platilo rčení přání otcem myšlenky. Někdo možná ve štábu něco takového řekl. Vždycky se ale říká, že se to dělá až po volbách, a takto jsme k tomu přistupovali i my. Začali jsme jednat, v průběhu toho jednání nám někteří lidé zmizeli na radnici, takže to jednání bylo složitější. Ale určitě nebylo dopředu nic domluveno.