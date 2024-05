Hrají si, nebo souloží? Socha psů od Davida Černého část místních pobouřila

Přáním vinařství bylo, aby Černého dílo opět vzbudilo v lidech emoce. „Baví nás, že se nebojí jít proti zažitým konvencím,“ přiznává Eva Boušková z investiční skupiny Trigema, jíž je Dog in Dock součástí.

„Jeho umění dává architektuře duši, hravost a prostor pro fantazii i inspiraci ostatním. Spolupráce s Davidem Černým nás naplňuje, protože ani my nejsme klasické vinařství. Přístav Baťova kanálu tvoří s vinařstvím Dog in Dock místo, kde se snoubí vášeň pro víno, umění a jedinečná lokalita. A to je něco, co Veselí nad Moravou postrádalo,“ uvedla.

Město by mělo být podle ní pyšné, že umělec, uznávaný především v zahraničí, stvořil umělecké dílo právě tam. „Díky tomu má Veselí nad Moravou nyní potenciál stát se celosvětově vyhledávanou turistickou destinací,“ dodala.

Zadáním byl pouze název místa, tedy Dog in Dock, v překladu pes v přístavu. Sousoší vysoké čtyři metry představuje tři psy z ušlechtilé oceli se zrcadlově leštěným povrchem. „Zaujme i díky hravému prvku, kdy z nejrůznějších úhlů pohledu jsou vždy vidět pouze dva psi současně. Dílo má nechávat lidem prostor pro fantazii a vzbuzovat emoce, což jistě plní,“ řekla Boušková.

Co si o nás lidi pomyslí? ptají se kritici

Část obyvatel ale považuje sochu za nevkusnou. „Tři psi na sobě, o nichž se dá s jistotou říct, že vzájemně souloží. Už tato nevhodnost by stála sama za vypíchnutí, ale ke všemu se sousoší nachází při samotném vjezdu do Veselí směrem od Brna u silnice 1. třídy I/54,“ uvedli autoři petice, kterou zatím podepsala asi padesátka lidí.

„Co si tak asi o nás (přijíždějící) budou myslet? A co teprve návštěvníci Baťova kanálu, kterých rok co rok přibývá?“ dodali.

Podle investiční skupiny je ve veřejném prostoru mnoho uměleckých děl, která nevyvolávají žádné emoce. „A taková jsou pro společnost zbytečná. Umělecké dílo musí vzbuzovat emoce a iniciovat diskusi. Tím může přinést do veřejného prostoru nové perspektivy a podněty k přemýšlení. Diskuse kolem umění může tak pomoci lidem lépe porozumět sobě samým i světu kolem nich a může vést k hlubšímu kulturnímu povědomí a vzájemnému respektu. Co se týče některých komentářů na sociálních médiích a petice za odstranění sochy, je důležité brát v úvahu rozmanitost názorů a respektovat svobodu projevu,“ doplnila Boušková.

Vnímá, že převládají pozitivní názory a samotná skupina je s výsledkem spokojená. Socha podle ní přitahuje pozornost a podtrhuje charakter areálu.

Zástupci města sochu ani petici nechtějí komentovat.