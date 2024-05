Frankfurt má jistou Evropskou ligu. Dortmund schytal debakl od Mohuče

V Mönchengladbachu začali lépe domácí díky brance Hacka už v 9. minutě. Francouz Ebimbe, který hostování z PSG proměnil v přestup, ale ještě do přestávky vyrovnal a napravil zaváhání při soupeřově gólu. Tomáš Čvančara přišel v dresu domácí Borussie na trávník stejně jako před týdnem až ve druhém poločase.

Kolín nad Rýnem v přímém souboji dvou ohrožených týmů doma s Unionem Berlín inkasoval dvakrát během úvodních dvaceti minut a jeho sestup po pěti letech mezi elitou se zdál být neodvratný. Domácí to ale nevzdali, podařilo se jim vyrovnat a ve třetí minutě nastavení vstřelil Downs vítěznou branku. Alex Král po slabém výkonu v minulém kole nebyl tentokrát ani mezi náhradníky berlínského týmu.

Dortmundský trenér Terzic nechal odpočívat téměř celou základní jedenáctku z úterního vítězného zápasu v Paříži, na hřiště z ní vyběhl jen stoper Schlotterbeck. Náhradníci se však moc nepředvedli a už ve 23. minutě prohrávali 0:3. Hlavní podíl na tom měl Korejec I Če-song, autor dvou branek. Mohuč před rokem v posledním kole připravila Dortmund o titul díky remíze 2:2, dnes mu přichystala další zklamání. V závěrečném kole jí bude stačit remíza, aby se vyhnula baráži.

Do Konferenční ligy má nejblíž Freiburg, jemuž momentálně patří sedmé místo. Trenér Streich by se po dvanácti letech na jeho lavičce chtěl loučit postupem do pohárové Evropy, ale v poslední době se jeho svěřencům doma vůbec nedaří. Jsou tam už sedm utkání bez vítězství. Japonec Doan jim sice přesnou hlavičkou proti Heidenheimu zařídil vedení, ale Sessa rychle vyrovnal.

Do hry o poslední místo v Evropě se přihlásil Werder Brémy díky remíze 1:1 v Lipsku, Domácí Seiwald smolně hlavičkoval do vlastní sítě. Do druhého poločasu ale nastoupil Slovinec Šeško a vyrovnal. Gól dal v šestém ligovém zápase v řadě.

Mönchengladbach Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1) Góly:

Omlin – Friedrich, Itakura, Elvedi (85. Jantschke) – Honorat (58. Netz), Reitz (89. Neuhaus), Weigl (C), Koné, Scally – Pléa (57. Čvančara), Hack (88. Herrmann). Sestavy:

Trapp (C) – Tuta, Koch, Pacho – Dina Ebimbe (62. Buta), Götze, Šájbí (76. Nkounkou), Schirí (76. Larsson), Knauff – Ekitiké (90. Ferri), Marmúš. Náhradníci:

Nicolas – Lainer, Ngoumou, Siebatcheu. Náhradníci:

Grahl – Smolčić, Chandler, Max, Hasebe. Žluté karty:

Rozhodčí: R. Schröder – N. Grudzinski, J. Neitzel Počet diváků: 54 042

1. FSV Mohuč 05 1. FSV Mohuč 05 : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3:0 (3:0) Góly:

12. Barreiro

19. I Čä-song

Zentner – van den Berg, Kohr, Hanche-Olsen – Widmer (C) (77. da Costa), Barreiro, Amiri, Caci (75. Fernandes) – Gruda (87. Weiper), I Čä-song (87. Richter) – Burkardt. Sestavy:

Meyer – M. Wolf, Süle (C), N. Schlotterbeck, Morey (46. Maatsen) – Özcan (46. Brandt), F. Nmecha (69. Pohlmann) – Reus – Malen (46. Sancho), Moukoko, Bynoe-Gittens (75. Wätjen). Náhradníci:

Rieß – Ajorque, Guilavogui, Krauß, Ngankam. Náhradníci:

Lotka – Can, Papadopoulos, Ryerson. Žluté karty:

41. Reus, 80. N. Schlotterbeck Rozhodčí: T. Stieler – C. Gittelmann, R. Hartmann. Počet diváků: 33 000

RB Lipsko RB Lipsko : Brémy Brémy 1:1 (0:1) Góly:

Gulácsi – Klostermann (76. Bitshiabu), Orbán (C), Lukeba – Simakan, Haidara (80. Lenz), Seiwald (64. Kampl), Henrichs – Baumgartner (64. Elmas), Poulsen (46. Šeško), Openda. Sestavy:

Zetterer – Jung, Friedl (C), Veljković (77. Stark) – Agu (68. Deman), Lynen, Bittencourt (88. Groß), Weiser – Woltemade (68. Stage), Schmid – Ducksch (88. Kownacki). Náhradníci:

Blaswich, Zingerle – Raum. Náhradníci:

Pavlenka – Hansen-Aarøen, Malatini. Žluté karty:

Rozhodčí: Stegemann – Schüller, Kimmeyer Počet diváků: 47 069

1. FC Köln 1. FC Köln : 1. FC Union Berlín 1. FC Union Berlín 3:2 (1:2) Góly:

45. Kainz

87. Tigges

19. Volland Sestavy:

Schwäbe – Schmitz (46. Heintz), Hübers, Chabot, Finkgräfe – Huseinbašić, Martel (61. Uth) – Alidou (75. Downs), Waldschmidt (20. Maina), Kainz (C) – Adamjan (46. Tigges). Sestavy:

Rønnow – Knoche, Doekhi, Leite – Trimmel (C) (72. Juranović), Schäfer, Khedira (46. Haberer), Gosens, Roussillon (60. Tousart) – B. Aaronson (54. Hollerbach), Volland (54. Bedia). Náhradníci:

Pentke – Carstensen, Christensen, Thielmann. Náhradníci:

Schwolow – Jaeckel, Laídúní, Vertessen. Žluté karty:

44. Khedira, 84. Juranović Rozhodčí: Aytekin – Dietz, Beitinger